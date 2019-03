Icardi ora aspetta Zhang L' Inter è quasi rassegnata | stop fino a fine stagione?

Inter-Icardi - continua il braccio di ferro : Maurito ha ancora dolore al ginocchio : La querelle relativa a Mauro Icardi andrà avanti ancora per qualche settimana: Maurito, infatti, ha deciso che non scenderà in campo nelle prossime partite visto che il suo ginocchio è dolorante. Il vertice odierno tanto atteso ad Appiano Gentile non è andato in scena con la dirigenza che non ha incontrato il bomber di Rosario. Il 26enne argentino ha continuato con le sue sedute di fisioterapia al ginocchio e ha fatto dunque sapere che non potrà ...

Faccia a faccia Icardi-Spalletti - argentino ancora out : L'Inter e Mauro Icardi sono sempre piu' lontani. Il confronto atteso tra la societa' e l'ormai ex capitano e' avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un responso chiaro: l'argentino non rientra in gruppo, perche' sente ancora dolore al ginocchio destro. Nessun riavvicinamento, anzi. L'Inter aveva lasciato una porta aperta al giocatore, lasciandogli la possibilita' di tornare ad allenarsi e a giocare ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Napoli - De Laurentiis : “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” : Napoli DE Laurentiis – A poche ore dal big match del San Paolo che vedrà scendere in campo il Napoli di Ancelotti contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro lo ha fatto in un’intervista al Corriere dello Sport, parlando della partita del San Paolo: “E’ […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” ...

Inter - Icardi : “Ho sempre amato l’Inter. Ora chi decide manca di rispetto” : Icardi Inter – Dopo lunghi giorni di silenzio a seguito della decisione dell’Inter di togliergli la fascia da capitano per consegnarla al portiere Samir Handanovic, Mauro Icardi ha finalmente scelto di parlare ed assegnare il suo pensiero a una lettera pubblicata sui suoi profili social, Facebook e Instagram: “È nei momenti più difficili che si […] L'articolo Inter, Icardi: “Ho sempre amato l’Inter. Ora chi ...

Mauro Icardi con un post Instagram : 'Amo l'Inter - ora merito rispetto' : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa attraverso i propri profili social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: " E' nei momenti più ...

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

Mauro Icardi-Inter - ora anche la Nazionale è a rischio : gli scenari : La telenovela legata a Mauro Icardi potrebbe essere arrivata a uno snodo decisivo. Il futuro dell'attaccante all'Inter è legato a doppio filo a quello a quello con la Nazionale argentina . Il bomber ...

Inter - le mosse di Marotta : così ha ritrovato Nainggolan e Perisic. Ora la sfida Icardi : Non chiamatelo sergente Marotta , ma è innegabile che dal 13 dicembre, giorno del suo arrivo all' Inter , qualcosa sia cambiato all'Interno delle dinamiche del club nerazzurro. Il nuovo Amministratore ...

