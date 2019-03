Generali presenta la strategia Partner di Vita

finanza.repubblica

(Di martedì 5 marzo 2019) "Qui ho colto un aspetto importante che è la finanza che interagisce con l'economia reale" , ha affermato il Ministro Tria, spiegando che "il riconoscimento adi questo ruolo più ampio , ...

InnovateEurope : RT @movendotech: Oggi #GeneraliWelion presenta il Piano per l'Italia all'Innovation Park di Mogliano Veneto (Treviso), in un open day dedic… - movendotech : Oggi #GeneraliWelion presenta il Piano per l'Italia all'Innovation Park di Mogliano Veneto (Treviso), in un open da… -