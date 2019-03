Primarie Pd | Matteo Salvini | Auguri a Zingaretti | ma affluenza ai minimi

Primarie Pd - bene l'affluenza? I compagni delirano : esultano e attaccano Matteo Salvini. Ma scordano che... : È il giorno delle Primarie del Pd: la sinistra chiamata a scegliere il nuovo segretario. Tre in corsa: Nicola Zingaretti (super-favorito), Maurizio Martina e Roberto Giachetti. I compagni hanno fissato l'asticella a 1 milione di voti: se fossero meno, le Primarie sarebbero da considerarsi un flop. M

Matteo Salvini azzera le Primarie del Pd : 'Con Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e Romano Prodi...' : Le primarie del Pd? 'azzerate' con un tagliente commento di Matteo Salvini . Già, nel voto in cui i democrat sono chiamati a scegliere il nuovo segretario, all'evento il ministro dell'Interno rivolge ...

Primarie del Pd - Matteo Renzi ai seggi - la legnata ai dem : 'Spero che non trattino il vincitore come me' : E' la domenica delle Primarie per il Partito democratico che voterà per il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini avranno a disposizione oltre 7.

Primarie Pd - Renzi : “Chi vincerà pensi ai parolai M5S - basta prendersela con il Matteo sbagliato” : «Domani si vota per le Primarie del Pd, auguri ai tre candidati: Martina, Zingaretti e Giachetti. Mi fa piacere che tutti e tre abbiano escluso accordi con i Cinque Stelle e ritorni al passato. Chiunque vinca non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quella che io ho subito». Lo ha scritto questa mattina Matteo Renzi nella e-news agli is...

Primarie Pd - Renzi : "Chi vincerà pensi ai parolai M5S - basta prendersela con il Matteo sbagliato" : Sono preoccupato invece sul futuro dell'economia italiana perché il Pil scende e il debito sale, il lavoro arranca, l'industria dell'auto rischia, la fiducia stenta'. Accusa: 'Il Governo dorme; in ...

Matteo Renzi - la sua ultima promessa da ridere : "Chiunque vinca le Primarie del Pd..." : Alla vigilia delle primarie del Pd, parla Matteo Renzi, il quale non ha ufficializzato quale candidato sosterrà. L'ex premier dice la sua nella consueta e-news, dove in premessa si produce nell'ultima promessa alla quale si fatica (eufemismo) a credere: "Chiunque vinca le primarie non dovrà temere d

Matteo Renzi - la strana frase : 'Chi voto alle Primarie?'. Retroscena : il piano per boicottare il Pd : Ma per chi voterà, Matteo Renzi , alle primarie del Pd? Gli indizi portano ovviamente a Roberto Giachetti , ma il senatore piddino resta enigmatico. Come riporta Repubblica , un militante a Taranto ...

Matteo Renzi sputa sul Pd : "Letta vive nel rancore. Le Primarie? Non ho visto il confronto tv perché..." : Più che tirarsi fuori dalle primarie, Matteo Renzi pare voler affondare il Pd. Ai giornalisti che gli chiedono un giudizio sul dibattito su Sky Tg24 tra i tre candidati alla segreteria dem Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti (nessuno dei tre, che caso, rappresentante diretto dell

Matteo Renzi e i renziani 'polverizzati'. Il retroscena su Boschi e Lotti - disastro prima delle Primarie Pd : Una rottura in attesa di tempi migliori. Alla vigilia delle primarie Pd i Renziani si presentano letteralmente 'polverizzati'. Matteo Renzi , il capo, non si è schierato per nessuno dei candidati. ...

Matteo Renzi e i renziani "polverizzati". Il retroscena su Boschi e Lotti - disastro prima delle Primarie Pd : Una rottura in attesa di tempi migliori. Alla vigilia delle primarie Pd i Renziani si presentano letteralmente "polverizzati". Matteo Renzi, il capo, non si è schierato per nessuno dei candidati. Maria Elena Boschi da qualche giorno ha appoggiato Roberto Giachetti, il rappresentante "semi-ufficiale"

Muoia Sansone : Matteo Renzial Lingotto prova a trascinare a fondo quel che resta di Pd e Primarie : Ecco la scena. La sala del Lingotto esaltata, anche con parecchia gente fuori su di giri. In prima fila, due candidati su tre alla segreteria del Pd, Giachetti e Martina, che addirittura rinuncia a un'altra iniziativa per andare a Torino. Renzi che, dal palco, altrettanto gasato, adrenalinico, scamiciato chiama alla "resistenza" contro tutto e tutti, prigioniero di un passato mai elaborato. E che urla ferito "sono orgoglioso dei miei ...