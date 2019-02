Mwc 2019 | le 10 migliori startup ...

Perché uno smartphone pieghevole Xiaomi non è stato lanciato al Mwc 2019? La fretta non aiuta : Uno smartphone pieghevole Xiaomi poteva davvero essere presentato al MWC 2019 che chiude oggi i battenti in quel di Barcellona. Probabilmente, almeno un'anteprima del dispositivo innovativo avrebbe potuto fare la sua comparsa ma il produttore ha scelto una strada ben diversa da quella di Huawei e Samsung, contraddistinta da tanta cautela. Non possiamo affatto dimenticare che, già a fine gennaio, il presidente dell'azienda Lin Bin aveva ...

OUKITEL presenta quattro nuovi smartphone al Mwc 2019 - tra cui uno con schermo da 7 pollici : Al Mobile World Congress 2019, che sta ormai volgendo al termine, OUKITEL ha presentato quattro nuovi smartphone, tutti interessanti. L'articolo OUKITEL presenta quattro nuovi smartphone al MWC 2019, tra cui uno con schermo da 7 pollici proviene da TuttoAndroid.

Al Mwc 2019 “NUU MOBILE” presenta il nuovo Device G4 - tanta potenza : Il nuovo gioiello della gamma di smartphone premium di NUU Mobile, il G4, presenta potenza, performance e tecnologia AI, ad un prezzo incredibile. NUU Mobile, azienda internazionale leader nel settore degli smartphone Android TM sbloccati, ha presentato oggi al Mobile World Congress 2019 il G4, il suo nuovo attesissimo dispositivo, su cui punta tantissimo. Dotato dell’ultima release del sistema operativo targato Google (Android 9.0 Pie), una ...

Mancherà una feature al OnePlus 7 : lo annuncia Pete Lau al Mwc 2019 : Non avrà la ricarica wireless il prossimo OnePlus 7: ad annunciarlo è stato Pete Lau, CEO della società, direttamente al MWC 2019 di Barcellona, a margine del quale è stato mostrato, anche se in buona parte camuffato, anche il primo smartphone 5G del produttore (che potrebbe o meno coincidere con il prossimo top di gamma protagonista dell'articolo). Sebbene la società ci abbia provato, i risultati conseguiti non si sono dimostrati all'altezza ...

Axon 10 Pro - il primo smartphone 5G di ZTE al Mwc 2019 - : Ecco la nostra galleria dallo stand ZTE sta facendo dei test sul nuovo terminale 5G, e collabora con i principali operatori in 8 paesi in tutto il mondo. Sarà disponibile in Europa e in Cina nella ...

NUU Mobile G4 arriva ufficialmente in Europa al Mwc 2019 : NUU Mobile G4 si appresta a fare il suo ingresso ufficiale sui mercati europei, l'annuncio è arrivato direttamente dal Mobile World Congress 2019. L'articolo NUU Mobile G4 arriva ufficialmente in Europa al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - la powerbank con lo smartphone intorno : Da tempo ormai il distributore di smartphone francese Avenir Telecom ha abituato il pubblico al lancio di smartphone con batterie dalla capacità esorbitante. Commercializzati acquisendo in licenza il brand Energizer, gli aggeggi vantano solitamente specifiche tecniche poco esaltanti per promettere però livelli di autonomia decisamente sopra la media. L’ultimo dispositivo portato al Mobile World Congress di quest’anno è forse il più ...

Meizu Zero è lo smartphone più strano di Mwc 2019 - ma ha il suo perché (video) : Vi immaginate uno smartphone senza fori, senza tasti e senza capsula auricolare? Eccolo, Meizu Zero, un prodotto che rimarrà probabilmente tra le meteore della tecnologia, ma vale assolutamente la pena scoprirlo meglio. L'articolo Meizu Zero è lo smartphone più strano di MWC 2019, ma ha il suo perché (video) proviene da TuttoAndroid.

Wiko View3 Pro - smartphone con super-grandangolo al Mwc 2019 - : ... sono queste le caratteristiche principali di Wiko View3 e Wiko View3 Pro, i nuovi smartphone che l'omonimo produttore ha mostrato per la prima volta al mondo in occasione della fiera di Barcellona . ...

Mwc 2019 : i migliori smartphone di fascia media : Sony Xperia 10ZTE Blade V10LG K50Sony Xperia 10 PlusLG Q60View 3 Pro e View 3Archos DiamondNUU Mobile G4Xiaomi Mi9 SESamsung Galaxy A30Samsung Galaxy A50Motorola Moto G7 familyBarcellona – Quali sono i migliori smartphone di fascia media che si sono visti al Mobile World Congress 2019 di Barcellona? Abbiamo raccolto i più interessanti cellulari intelligenti dal prezzo e caratteristiche a metà tra i top di gamma e gli entrylevel. Le novità ...

Anker presenta nuovi power bank - caricabatterie e auricolari al Mwc 2019 : In occasione del CES 2019 dello scorso mese, Anker ha annunciato una vasta gamma di nuovi prodotti. L'azienda è tornata all'evento di Barcellona con ancora più dispositivi, tra cui un nuovo caricabatterie portatile USB-PD, un power bank da 10.000 mAh e delle auricolari con microfoni a girocollo. L'articolo Anker presenta nuovi power bank, caricabatterie e auricolari al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - Sony Xperia 1 è lo smartphone per malati di cinema : Mwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, ...

Huawei Mate X : al Mwc 2019 svelato lo smartphone pieghevole che supporta 5G : Appare chiaro ormai che il nuovo trend del mercato mobile per il 2019 e probabilmente per i prossimi anni, è rappresentato dalla produzione di smartphone pieghevole. Dopo anni di indiscrezioni e anticipazioni, è solo in queste settimane che alcuni dei principali produttori di smartphone hanno iniziato a svelare al mondo i primi smartphone pieghevoli che approderanno sul mercato durante i prossimi mesi. Pochi giorni fa Samsung ha svelato ...

Mwc 2019 - Samsung Bixby ora parla italiano : Barcellona – Non solo “pieghevoli”. La coreana Samsung approfitta dello scenario della fiera catalana per le novità riguardanti Bixby, l’assistente vocale dell’azienda che ora supporta anche l’italiano (il 58% degli intervistati dal brand nel nostro paese sentiva la necessità di questo strumento) grazie ad un aggiornamento che ha incluso anche altre lingue europee come il francese, il tedesco e lo spagnolo. Il primo a ...