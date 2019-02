Resident Evil 2 supera quota 4 milioni di copie distribuite

Con 90 milioni di copie vendute - la serie Resident Evil è il franchise più di successo di Capcom : Con le sue 90 milioni di copie vendute, la saga di Resident Evil si conferma l'IP più redditizia a disposizione di Capcom, naturalmente questo risultato non sorprende più di tanto, del resto la saga è arrivata sul mercato nel lontano 1996 e conta 24 diversi titoli pubblicati.Come riporta Comicbook, la serie è nata nel 1993, quando Tokuro Fujiwara e Shinji Mikami stavano lavorando ad un remake di un precedente titolo horror di Capcom chiamato ...

Resident Evil 0 - 1 e 4 per Nintendo Switch hanno una data di uscita : I fan di Resident Evil dovranno segnare il 21 maggio sul calendario, perché sarà il giorno in cui arriveranno tre dei migliori giochi della serie su Nintendo Switch.Come riporta Eurogamer.net, Resident Evil 0, Resident Evil 1 e Resident Evil 4 saranno disponibili per il download da Switch eShop.I pre-order saranno aperti il ​​28 febbraio. Non ci sono ancora dettagli sui prezzi o sulle edizioni fisiche.Leggi altro...

Perché la Città dei Morti di Resident Evil 2 ci spaventa tanto? - articolo : Se i famigerati non-Morti di Romero rappresentano un'allegoria della narcotica ninna nanna del consumismo, non c'è miglior simbolo per una Città completamente disarmata e impotente che una stazione di polizia in balia degli zombie.Ancora meglio se quella stazione di polizia era un museo, in passato.Al suo interno, cadaveri ambulanti masticano pezzi di carne sanguinanti dalle lunghe braccia della legge e barcollano incerti attraverso decadi di ...

Questo mese arriveranno nuove informazioni sulle versioni remaster per Switch di Resident Evil - Resident Evil 0 e Resident Evil 4 : Resident Evil è di gran moda in Questo momento, grazie a Resident Evil 2 recentemente pubblicato (e assolutamente incredibile). Anche se i giocatori Nintendo Switch potrebbero non essere in grado di provare il recente remake sulla loro piattaforma, c'è ancora del buon materiale di Resident Evil in arrivo sulla console ibrida.Come segala Gamingbolt, l'anno scorso, Capcom annunciò che i remaster HD di Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil ...

Una mod di Resident Evil 2 mette letteralmente in mutande Mr. X : Che cosa mai potrebbe avere sotto al suo trench Mr. X del remake di Resident Evil 2? Ci avete mai pensato?Ebbene, forse una mod ci farà scoprire cosa si nasconde sotto al costume del temibile nemico!Come segnala Eurogamer.net, la mod Beachboy X, disponibile per il download da NexusMods, sostituisce il cappotto del signor X con "costumi da bagno fantasia, infradito e occhiali da sole". In breve: fa ottenere a Mr. X un perizoma a tema ...

L'evento a tema Resident Evil 2 è ora disponibile in PUBG Mobile : Survive Till Dawn, L'evento crossover di PUBG Mobile con Resident Evil 2, è finalmente disponibile.Come riporta Videogamer, L'evento si svolge sulla mappa Erangel di PlayerUnknown Battleground e cambia le cose mettendovi nel bel mezzo di una sparatoria PvE di 30 minuti popolata da cadaveri e Licker affamati di carne, oltre a normali avversari controllati dagli umani, ovviamente.L'evento si svolge nell'arco di tre giorni e due notti, con gli ...

Recensione Resident Evil 2 Remake - requiem for a nightmare : Scrivere una Recensione di Resident Evil 2 Remake non è assolutamente impresa facile. Probabilmente è per questo che il mio parare sulla recente e attesissima resurrezione di uno dei survival horror più amati di sempre arriva a quasi un mese dalla sua uscita sul mercato. Era il lontano 1998 quando comprai la mia copia originale del secondo capitolo di Biohazard per la primissima PlayStation. E come allora, anche impugnando il fido DualShock 4, ...

L'audio director di Resident Evil 2 ci spiega il processo di creazione dei suoni per il remake : Resident Evil 2 è stato subito apprezzato fin dal suo lancio, essendo stato definito non solo una degna rivisitazione di un titolo classico, ma anche uno dei migliori giochi della serie in generale. Ci sono molte ragioni per tutti questi apprezzamenti, e anche L'audio ha giocato la sua parte per creare l'atmosfera inquietante del titolo.Come riporta Gamingbolt, parlando in un'intervista con Digital Trends, L'audio director di Resident Evil 2, ...

Guida Resident Evil 2 Remake : come sbloccare il quarto scenario segreto del DLC Ghost Survivors : Disponibile da poco meno di un mese, Resident Evil 2 Remake può essere considerato come il miglior zombie game dell'attuale generazione. Pescando a piene mani dal suo glorioso passato, Capcom è riuscita a confezionare un survival horror impeccabile, che mette sul piatto un gameplay più moderno e le stesse atmosfere del titolo originale - apparso per la prima volta su PlayStation nel lontano 1998. Nei panni di Leon S. Kennedy e Claire Redfield, ...

Disponibile gratuitamente la modalità Ghost Survivors di Resident Evil 2 : Capcom ha da poco pubblicato il trailer di lancio della modalità "Ghost Survivors" di Resident Evil 2, Disponibile da oggi come aggiornamento gratuito.Come segnala Gematsu, "Ghost Survivors" consente ai giocatori di esplorare le storie "what if" di tre anime sfortunate che non sono mai uscite da Raccoon City: il proprietario del negozio di armi, la figlia del sindaco e il soldato. Le loro storie sono intitolate "No Time to Mourn", "Runaway" e ...

Il DLC Ghost Survivors di Resident Evil 2 oggi 15 febbraio - trailer e novità : Non era impresa facile realizzare un remake di Resident Evil 2 senza tradire lo spirito del videogioco - capolavoro! - originale. Eppure Capcom ci è riuscita. Il colosso giapponese con sede ad Osaka ha infatti reinterpretato il classico survival horror del 1998 per le piattaforme moderne, regalando agli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One un'avventura indimenticabile tra le strade epidemiche di Raccoon City. In compagnia di Leon S. Kennedy e ...

Claire in topless nella prima nude mod di Resident Evil 2 : Un modder ha voluto distrarre gli zombie di Resident Evil 2 con una mod abbastanza particolare.Come riporta Wccftech, il modder in questione ha pubblicato una nude mod su Nexus Mods (per vedere mod adulti, è necessario un account di questo tipo abilitato) per giocare con una Claire più provocante del solito, ovvero in topless!Con la mod in questione non si ottiene Claire completamente nuda. Per ora, tutto ciò che fa è rimuovere la parte ...

Resident Evil 5 è il capitolo più venduto nella storia della saga Capcom : Chiariamo subito una cosa: con titolo e sottotitolo non vogliamo di certo etichettare Resident Evil 5 come un gioco pessimo e da dimenticare ma probabilmente quasi nessun fan penserebbe a quel particolare capitolo come al più riuscito o in generale al migliore mai realizzato della serie. Eppure è il più venduto.A sottolinearlo i colleghi di Videogamer che hanno dato un'occhiata ai dati di vendita della serie recentemente rivelati da Capcom per ...