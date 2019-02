Picchiava da anni la moglie | lanciandole addosso oggetti

Milano - Picchiava la figlia di 15 anni perché non voleva portare il velo : arrestata : Una donna di 31 anni è stata arrestata a Milano perché picchiava sua figlia , 15 anni , ogni volta che disobbediva a regole, per lei ‘fondamentali’: secondo i racconti della ragazza, la mamma la obbligava a portare il velo e le era proibito parlare con i compagni di scuola maschi a scuola. 15enne ha un malore a scuola: ‘Disobbedienze punite fisicamente' Questa storia drammatica, avvenuta a Milano , è venuta alla luce solo dopo che la ragazzina di ...

Spagna - Picchiavano e stupravano le donne che sfruttavano : rischiano 600 anni di carcere : È stato scoperto un caso davvero inquietante e macabro, verificatosi in Spagna, precisamente nella città di Oviedo, dove due fratelli di origini romene, Cristian e Sebastian Sandulache, si sarebbero resi protagonisti di rapimento, stupro e maltrattamenti fisici regolari nei confronti di alcune donne loro connazionali. Le vittime erano costrette a lavorare all'interno del bordello che i due avevano avviato in territorio spagnolo. Secondo quanto ...