Ford Tourneo Custom - Al volante del 2 0 TDCi 170 PC Titanium X

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Immaginate di svegliarvi improvvisamente su un'auto, senza sapere di che modello si tratti. Così iniziate a cercare indizi e scoprite che ci sono materiali curati, un bel display da 8 pollici, sedili rivestiti di pelle-tessuto e una plancia pressoché identica a quella delle ultime. Ecco, difficilmente arrivereste alla conclusione di trovarvi su quella che, in fondo, ha parentele forti con un furgone. Perché è così, la: fa di tutto per nascondere le sue origini, che affondano le radici nel variegato mondo dei veicoli commerciali. E assume le sembianze di un mezzo ideale per affrontare lunghi viaggi. Anche perché, in alcuni casi, lo spazio non basta mai. E una famiglia numerosa, invece della classica Suv, potrebbe trovare in questa otto posti la soluzione definitiva.Vuol fare la macchina. Guidandola, del resto, si ha modo di verificare che i suoi punti di forza sono ...