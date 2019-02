Che ci fa Berlusconi ancora con il Truce?

Silvio Berlusconi - la profezia sul futuro politico di Matteo Salvini : "Perché deve stare molto attento" : Da un lato Matteo Salvini in una serie di interviste dice chiaro e tondo che non tornerà più con Silvio Berlusconi: parole pubbliche, consegnate agli italiani all'indomani del voto in Sardegna. Dall'altro c'è un Cavaliere ovviamente amareggiato per questo ma felice per il naufragio dei grillini. E i

Silvio Berlusconi - la profezia sul futuro politico di Matteo Salvini : 'Perché deve stare molto attento' : Da un lato Matteo Salvini in una serie di interviste dice chiaro e tondo che non tornerà più con Silvio Berlusconi : parole pubbliche, consegnate agli italiani all'indomani del voto in Sardegna. Dall'...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso : “Anni fa Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero piccola - lui anChe era più giovane. Ma io sono una ragazza seria…£ : “Non so se posso ripetere una cosa che forse tutti sanno. Barbara è l’unica che non c’è stata”, rivelò Silvio Berlusconi durante una sua ospitata a Pomeriggio 5 nel 2015 spiegando di averla corteggiata nel 1977, anche se in quegli anni il Cavaliere risultava sposato con Carla Dall’Oglio. L’argomento è tornato di moda nel corso del programma pomeridiano di Canale 5 con la complicità di Vittorio Sgarbi, proprio al suo ...

Barbara D'Urso : 'Berlusconi mi fece la corte ma lo rifiutai perché era...'. E si interrompe : Silvio Berlusconi era nel salotto di Barbara D'Urso per Il leader di Forza Italia ha avuto l'occasione di commentare la situazione politica attuale: 'Siamo in un momento molto grave, i grillini sono ...

Pomeriggio 5 - bomba di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi : 'Mi fece la corte - lo rifiutai perché era...' : Racconti maliziosissimi a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , dove si è parlato nuovamente del corteggiamento che Silvio Berlusconi aveva riservato alla conduttrice. Ad introdurre il tema è stato ...

Pomeriggio 5 - bomba di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi : "Mi fece la corte - lo rifiutai perché era..." : Racconti maliziosissimi a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, dove si è parlato nuovamente del corteggiamento che Silvio Berlusconi aveva riservato alla conduttrice. Ad introdurre il tema è stato Vittorio Sgarbi, ospite in studio. E il critico d'arte ha ricordato come Carmelita riservò al Cav un "no". A

Silvio Berlusconi - la confessione di Carlo Freccero : 'Perché devo tutto a lui' : Ormai Grillo ha lasciato la politica: è ossessionato dal futuro e mette la sua vis comica in funzione di diventare un Piero Angela, un divulgatore di tutto ciò che è nuovo'. Altri speciali ...

Silvio Berlusconi : 'Governo destinato a cadere con errori Che porteranno a elezioni anticipate' : Ciò che preoccupa Berlusconi è la non preparazione politica e amministrativa degli attuali parlamentari e ministri pentastellati: "Sono peggio dei comunisti del '94". C'è tempo anche per parlare ...

Silvio Berlusconi - la bomba di Dagospia su Mediaset : perché il Cav ha rotto con Confalonieri : Silvio Berlusconi ha tutte le intenzioni di evitare "l'ennesimo flop di Forza Italia alle Europee", tanto che secondo Dagospia ha preso una serie di decisioni per certi aspetti epocali sulla sua strategia. Innanzitutto, riporta il sito di Roberto D'Agostino, il Cav ha "messo in soffitta il filo-legh

Mediaset - altro colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : su Che canale ha messo le mani : Dopo il via libera dell'Agcom, Mediaset ha acquisito il canale 66 del digitale terrestre che da poco meno di un anno ospitava ReteCapri. Come riporta Davidemaggio.it, la società di Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto anche la versione Hd della rete al canale 566. Già lo scorso anno Costantino Federic

Berlusconi : ‘Spero Che questo governo cada il più presto possibile - anChe tra un’ora’ : Incalzato dalle domande della stampa, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è espresso su molteplici questioni della politica italiana, incentrando la sua discussione su tre punti principali: in primo luogo sulla tenuta della maggioranza governativa pentaleghista presieduta dal premier Giuseppe Conte. In secondo luogo sulla posizione dei pentastellati sul caso Diciotti che hanno impedito di fatto che Salvini finisse sotto processo per ...

Berlusconi telefona a Renzi : 'Gli ho detto Che mi dispiace' : 'Ho telefonato a Renzi, gli ho detto che sono dispiaciuto per quanto accaduto . Ha preso atto della mia vicinanza umana'. Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Otto e mezzo in onda stasera ...

Berlusconi : 'Spero Che il governo cada il prima possibile - anChe tra un'ora' : 'Spero che il governo cada il prima possibile, anche tra un'ora, anche domani'. Così Silvio Berlusconi, leader di Fi, parlando con i giornalisti al suo ingresso a Palazzo Madama per incontrare i ...

Berlusconi telefona a Renzi : "Gli ho detto Che mi dispiace" : "Ho telefonato a Renzi, gli ho detto che sono dispiaciuto per quanto accaduto. Ha preso atto della mia vicinanza umana". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Otto e mezzo in onda stasera su La7. "Salvini e Renzi si sono dichiarati vittime della giustizia, ma in confronto a me sono dei dilettanti", ha aggiunto. "Se gli elettori rinsaviranno, noi andremo oltre il 20 per cento alle Europee. sarò candidato in ...