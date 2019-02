Telegram si aggiorna con autoplay dei video e controlli per i download automatici

Telegram Desktop si aggiorna : arriva l’effetto sfocatura per gli sfondi : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.5.12 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Applica gli effetti di sfocatura agli sfondi. Usa gli sfondi che imposti su Telegram Desktop nelle altre app Telegram. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Desktop (Gratis, Windows Store) ?