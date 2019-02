Rai Sport | Coppa Italia 2018 2019 | Semifinale Andata - Programma e Telecronisti

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 25 febbRaio-3 marzo. Programma - orari e tv : La settimana del 25 febbraio al 3 marzo si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli Sport invernali che entrano nel loro ultimo mese di competizioni. Sono previste moltissimi gare in un calendario fittissimo pronto a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, i riflettori saranno puntati in particolar modo sui Mondiali di sci nordico che andranno in archivio il 1° marzo. A Seefeld (Austria) si assegnano ...

Strade Bianche di ciclismo : percorso con 11 settori di sterrato - diretta tv su RaiSport : Gli appuntamenti di ciclismo iniziano ad essere sempre più serrati in vista delle prime Classiche di stagione. Tra pochi giorni ci attenderà la 13ª edizione delle Strade Bianche a Siena. La corsa verrà disputata sabato 9 marzo 2019, con diretta tv su Rai Sport a partire dalle ore 14.00. L’anno scorso vinse Tiesj Benoot. Il corridore belga della Lotto-Soudal precedette sul traguardo Romain Bardet e Wout Van Aert. Il successo di un italiano manca ...

Sport in tv oggi (lunedì 25 febbRaio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Lunedì 25 febbraio con pochi eventi Sportivi: spicca la seconda tappa dell’UAE Tour con Vincenzo Nibali, l’Italia vola in Lituania per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di basket ma ha già staccato il pass per la Cina, iniziano i tornei di tennis a Dubai e San Paolo, spazio anche a due incontri di calcio estero e all’ultima giornata di test per la MotoGP. Di seguito il calendario completo con tutti gli ...

Benevento-Pescara - l'anticipo della 26^ giornata di Serie B in diretta tv su Rai Sport : La ventiseiesima giornata di Serie B si giocherà in turno infrasettimanale e sarà aperta dalla sfida di alta classifica tra Benevento e Pescara, in programma martedì 26 febbraio alle ore 18. In quanto anticipo di giornata, oltre che ovviamente in diretta streaming su Dazn che detiene i diritti sul campionato della seconda categoria italiana, la partita del ‘Vigorito’ sarà visibile anche in chiaro, trasmessa in diretta tv su Rai Sport. ...

Dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? La trattativa Rai-Rcs Sport e tutte le incertezze sul sostituto di Silvio Martinello : Manca un mese alla Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera si correrà sabato 23 marzo: la corsa di un giorno si preannuncia come sempre estremamente avvincente e appassionante, una delle cinque Monumento che hanno fatto la storia del ciclismo sarà imprevedibile e aperta a ogni risultato. L’anno scorso vinse Vincenzo Nibali grazie a un maestoso attacco sul Poggio ma alla vigilia dell’evento regna ancora l’incertezza su che ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 24 febbRaio : Pellegrino-Da Fabiani vincono il bronzo! Brignone in testa in discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 24 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva dell’ultimo weekend del mese. OA Sport ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Febbraio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Febbraio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 febbRaio : Sofia Goggia HA VINTO! Trionfo norvegese nello sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali di oggi, sabato 23 febbraio. Un menù ricco quello che ci apprestiamo vivere in una giornata che per gli appassionati non finirà mai. nello sci alpino vi sarà la discesa libera femminile a Crans Montana (Svizzera) mentre a Bansko (Bulgaria) andrà in scena il superG maschile. In entrambe le specialità l’Italia vorrà ben figurare. Ma questa è anche la settimana dei Mondiali ...

Sport invernali oggi (23 febbRaio) : orari e programma di tutte le gare. Come vederle in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEGLI Sport invernali (23 febbraio) Sarà un sabato 23 febbraio denso di eventi per quanto concerne gli Sport invernali e per gli appassionati ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Nello sci alpino vi sarà la discesa libera femminile a Crans Montana (Svizzera) mentre a Bansko (Bulgaria) andrà in scena il superG maschile. In entrambe le specialità l’Italia vorrà ben figurare. Ma questa è anche ...