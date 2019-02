: Droga,scoperta banda di base a Verbania - TelevideoRai101 : Droga,scoperta banda di base a Verbania - carusi_nico : Scoperta una nuova droga killer, è allarme, porta alla pazzia ed è letale: 'più economica dell'eroina' - remaralesandria : Scoperta una nuova droga killer, è allarme, porta alla pazzia ed è letale: 'più economica dell'eroina' -

Vasta operazione antidella Polizia di,tra,Novara,Varese e Vercelli. Numerosi gli arresti tra italiani e magrebini.Domiciliari per una coppia sorpresa con 1 kg di hascisc nel seggiolino del figlio minore. Laveniva ordinata direttamente dal Marocco. E' di 15 kg il volume del traffico discoperto, per un giro d'affari di 100 mila euro. Messi i sigilli al bar "Pepe Nero" dilogistica dello spaccio, in pieno centro, a pochi metri da scuole elementari e materne.(Di martedì 26 febbraio 2019)