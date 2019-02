wired

: Brizzi, Affleck e Spacey, se gli accusati del #metoo rispondono #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Brizzi, Affleck e Spacey, se gli accusati del #metoo rispondono #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Brizzi, Affleck e Spacey, se gli accusati del #metoo rispondono -

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Oggi nessuno controlla se una notizia è vera. Basta solo darla”, “Nella vita di ciascuno di noi la cosa più importante è la fiducia” e via dicendo. Modalità aereo il nuovo film di Faustoè pieno di riferimenti, frasi e attacchi pronunciati da persone che hanno rovinato o sono stati rovinati tramite ingiurie su internet. Il film uscito questa settimana racconta di due poveracci che trovano il cellulare di un riccone antipatico e decidono di rovinarlo usandolo contro di lui per lanciare messaggi allucinanti (ma poi troveranno anche di più dentro al telefono). Racconta insomma la macchina del fango al lavoro, come il film stesso ad un certo punto dice in maniera abbastanza diretta. E che sia un regista accusato di molestie sessuali (accuse recentemente archiviate e quindi di fatto assolto giudiziariamente) a farlo non è un caso.Un anno e mezzo fa scoppiava lo scandalo Weinstein ...