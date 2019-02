Sardegna | spoglio a rilento Dopo le prime sezioni in vantaggio il Centrodestra

Sardegna - avanti il Centrodestra Sorpresa Zedda. Al via lo spoglio : Elezioni regionali Sardegna exit poll. Christian Solinas, candidato della coalizione di Centrodestra, in vantaggio su Massimo Zedda, Centrosinistra. Al terzo posto Francesco Desogus, candidato Governatore del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : la sfida tra Christian Solinas e Massimo Zedda : È iniziato alle 7 di oggi lo spoglio delle Elezioni regionali in Sardegna, a poche ore dalla chiusura dei seggi. Gli exit poll avevano rivelato un testa a testa tra il candidato del centrodestra Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione, e quello del centrosinistra Massimo Zedda, indipendente e già sindaco di Cagliari, Terzo, sempre secondo gli exit poll, il candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus. I risultati non ...

È cominciato lo spoglio delle schede in Sardegna : Si saprà probabilmente solo a scrutinio molto avanzato se a governare la Sardegna sarà il senatore sardista eletto con la Lega, Christian Solinas, candidato del centrodestra, o il sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, appoggiato da una coalizione di centrosinistra. Nettamente staccato Francesco Desogus (M5s), dato fra il 13,5 e il 17,5%, con percentuali più che dimezzate rispetto alle politiche di appena un anno fa. Ieri ha votato ...

Elezioni Sardegna - i risultati : in corso lo spoglio. Affluenza finale al 53 - 75% - in aumento rispetto al 2014 : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l’Affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell’ufficio elettorale della Regione stanno verificando, in questi minuti, la regolarità delle ripresa delle ...

