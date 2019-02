Rai Storia - 25 febbraio 1964 | a soli 22 anni Cassius Clay diventa campione mondiale dei

A United Kingdom : trama - cast e storia del film. Stasera su Rai 3 : A United Kingdom: trama, cast e storia del film. Stasera su Rai 3 Oggi, domenica 24 febbraio 2019, alle 21, il palinsesto di Rai 3 propone il film A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia. La pellicola è ispirata dalla vicenda reale di Seretse Khama, erede al trono del Botwana, e dell’impiegata inglese Ruth Williams. Il Caso Spotlight: cast e trama del film A United Kingdom: una storia vera Il racconto parte dall’anno ...

Bibbia di Gutenberg : il 23 febbRaio del 1455 veniva stampato il primo libro della storia : Il 23 febbraio del 1455, in una piccola bottega di Magonza, veniva data alle stampe la famosissima Bibbia di Gutenberg. Oltre a rappresentare una vera e propria innovazione dal punto di vista tecnico, grazie alla stampa a caratteri mobili, l’intuizione del tipografo tedesco ha operato una vera e propria rivoluzione culturale: ecco come.Continua a leggere

LA SCIENZA RACCONTA. DOMENICA 24 FEBBRaiO - ALLE ORE 15 - NUOVO APPUNTAMENTO GRATUITO AL MUSEO DI STORIA NATURALE SU "LE MERAVIGLIE DELL'... : Nell'ambito di "La SCIENZA racconta 2019", DOMENICA 24 FEBBRAIO, ALLE ore 15.00, al Civico MUSEO di STORIA NATURALE, in via dei Tominz 4 a Trieste, APPUNTAMENTO con "Le MERAVIGLIE dell'evoluzione" a cura del MUSEO ...

Fascismo : su Rai Storia la nuova serie tv ‘Clash of Futures’ : Su Rai Storia la nuova serie Tv di 8 puntate ambientata al tempo del nazismo e del Fascismo, ‘Clash of Futures’, classificata da Rolling Stones tra le 10 serie top di tutti i tempi Roma, 20 febbraio 2019 – Andrà in onda su Rai Storia la nuova serie tv su Fascismo e nazismo dal titolo [...]

Il mondo sulle spalle - Rai 1/ Anticipazioni : la storia di un eroe con Beppe Fiorello : Il mondo sulle spalle, Anticipazioni 19 febbraio Raiuno: Beppe Fiorello racconta la storia di Enzo Muscia, un eroe di ogni giorno.

Cast e personaggi de Il Mondo sulle spalle su Rai1 il 19 febbRaio con una storia di rivincita e coraggio : Cast e personaggi de Il Mondo sulle spalle sono pronti a sbarcare su Rai1 e raccontare una storia che, purtroppo, non è solo italiana. La disoccupazione, le aziende costrette a chiudere, il fallimento, spesso queste parole sono legate a situazioni tristi e drammatiche ma non in questa storia, non nella vita di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore mettendo a rischio la sua vita privata e tutto quello che aveva costruito intorno a sé. ...

Beppe Fiorello ne Il mondo sulle spalle è Enzo Muscia : la storia dell’opeRaio diventato imprenditore sbarca su Rai1 : Dopo la vicenda di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e lo stop al film per la tv con protagonista Beppe Fiorello, quest'ultimo torna su Rai1 domani sera ne Il mondo sulle spalle per raccontare la storia di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore salvando la A-Novo e tutti i suoi colleghi. Come sempre l'attore siciliano ama prestare il suo volto ad importati personaggi italiani soprattutto se contemporanei e sempre di esempio ed è lo ...

È successo in TV – 18 febbRaio 2013 : Beppe Fiorello interpreta la grande storia di Modugno in "Volare" : La Rai da sempre riserva un omaggio del tutto speciale ad artisti di alto rango che hanno fatto la storia del costume e dello spettacolo in Italia. Oggi vi parliamo di una fiction dedicata ad un nome che ha portato il nostro paese con orgoglio nel Mondo, lasciando cantare lingue diverse dalle nostre e seminando successi dopo successi: Domenico Modugno.Nel 2013 la Rai decise di dedicargli una miniserie in due puntate, trasmessa il 18 e 19 ...

Rai Storia - 18 febbraio 2009 : muore a Roma Oreste Lionello - la 'voce' italiana di Woody Allen : Anima del Bagaglino, sia a teatro che in televisione, tra gli spettacoli più famosi in cui ha recitato Dove sta Zazà? , 1973, , Mazzabubù , 1975, , Palcoscenico , 1980, . La ricostruzione di Il ...

Il decimo episodio di The Walking Dead 9 tra la prima vittima di Alpha e la storia dei Sussurratori : anticipazioni 18 febbRaio : Il decimo episodio di The Walking Dead 9 regala intensi brividi al pubblico e non solo perché nel finale toccherà proprio ad Alpha agire ma anche per tutto quello che verrà a galla dalle parole di Lydia. Daryl è sicuro che facendo parlare la giovane con Henry verrà a galla la verità sui due scomparsi del gruppo ovvero Luke e Alden. Mentre una parte del gruppo va alla ricerca dei due ma riuscendo a trovare solo i loro cavalli in balia degli ...

Cast e personaggi di Non Mentire su Canale 5 dal 17 febbRaio con una doppia versione della stessa storia : Cast e personaggi di Non Mentire sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 da oggi, 17 febbraio, e per un totale di tre serate stuzzicando tutti a scoprire la verità prima che venga rivelata dal finale della prima stagione. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono chiamati a tenere le redini della fiction Mediaset segnando una grande svolta nelle storie del Biscione e, speriamo, anche negli ascolti. Il ritorno dell'attore, ...

TV - Rai Storia : Bologna protagonista di “Archivi. Miniere di Storia” : Bologna è la sede della più antica Università europea. Lo Studio risale all’Undicesimo secolo e così i più antichi documenti conservati nell’ex Convento dei Monaci Celestini, oggi sede dell’Archivio di Stato, nel cuore della città, a poche decine di metri dalla cornice di Piazza Maggiore. Nei 34 chilometri lineari di scaffali, gli studiosi possono trovare le testimonianze della Storia cittadina lungo il corso di dieci secoli. Una memoria storica ...

TV - Rai Storia : “I Grandi Dimenticati” - i Quattro Pizzi : La palazzina de I Quattro Pizzi, affacciata sul golfo dell’Arenella di Palermo, custodisce la Storia di una delle famiglie di industriali più importanti di Italia: i Florio. Ed è l’ultimo erede, attraverso i ricordi della sua famiglia, a ripercorrere la Storia di questo luogo straordinario nel nuovo appuntamento con la serie “I Grandi Dimenticati”, di Matteo Bruno (Cane Secco) in onda lunedì 18 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Una dimora ...

TV - Rai Storia : “Passato e Presente” - i servi della gleba : “La casa di Dio che si crede una, è dunque divisa in tre: gli uni pregano, gli altri combattono, gli altri infine lavorano. Coloro i quali lavorano sono chiamati servi”. Questo passo dello storico Adalberone di Laon restituisce un’immagine della società intorno all’anno Mille, uno specchio abbastanza fedele della cosiddetta “prima età feudale”. Ne parlano lo storico medievista Alessandro Barbero e Paolo Mieli a “Passato e Presente”, ...