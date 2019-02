Maltempo Roma | albero cade in strada | 2 feriti in viale Mazzini

Maltempo Roma : “Necessarie opere di monitoraggio sui tronchi” : “Il Maltempo e le raffiche di vento che si sono abbattuti in questi giorni su Roma e sui municipi hanno messo a nudo tutta la fragilità degli alberi capitolini e, con essa, le inefficienze amministrative e istituzionali del Campidoglio grillino, che non ha svolto la necessaria opera di monitoraggio sui tronchi e questi sono ora i risultati. L’esempio lampante è quanto accaduto a Villa Borghese, dove sono stati davvero numerosi gli alberi ...

Maltempo Roma : precipita dal tetto per il vento forte - morto 61enne : Un 61enne è morto ieri mattina a Roma precipitando dal tetto di casa, probabilmente per il forte vento: l’incidente è avvenuto in Via Lercara Friddi, alla Borghesiana. Sul posto i carabinieri di Tor Vergata: l’uomo è morto sul colpo, il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il 61enne era salito sul tetto per sistemare l’antenna del televisore, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 6 ...

Maltempo : oggi a Roma già 190 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di stamane i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato 190 interventi; altri 200 sono in attesa. Nel 75 per cento dei casi la causa e’ il forte vento che continua a battere la capitale; il resto per soccorso ordinario. Le squadre operative hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali telefonici e antenne , verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi: si segnalano anche incendi di ...

Maltempo Roma : è ufficiale - domani 25 Febbraio 2019 niente scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...

Maltempo Roma : 500 interventi della Polizia locale - in corso monitoraggio delle scuole : Sono stati circa 200 la scorsa notte gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale a causa del forte vento: sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di aree sul territorio Romano, non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e paline semaforiche pericolanti e per i ...

Maltempo Roma : domani 25 febbraio scuole chiuse? Il centro operativo comunale al lavoro per la riapertura : E’ ancora aperto il centro operativo comunale di Roma, dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno creato numerosi disagi nella Capitale: il direttore della Protezione Civile di Roma Diego Portaha deciso di tenere il COC aperto finché non verrà garantita in via prioritaria l’agibilità delle scuole in vista della riapertura di domani 25 febbraio. Il servizio giardini è al lavoro insieme ai volontari della Protezione Civile per ...

Maltempo Roma - scuole chiuse domani lunedì 25 Febbraio 2019? Si attende la decisione per Roma e altri Comuni del Lazio [AGGIORNAMENTI LIVE] : Situazione complicata a Roma e nel Lazio dove il fortissimo vento ha causato morti, danni e disagi. In molti si chiedono se per domani, lunedì 25 Febbraio, si opterà per le scuole chiuse a Roma e in altri Comuni del Lazio. Di seguito tutto gli aggiornamenti live. “Dopo la strage di alberi di ieri, stiamo facendo una Comunicazione a tutte le scuole del Lazio compresa Roma Capitale affinche’ domani mattina alla riapertura mobilitino ...

Maltempo - ancora venti forti al Centrosud : 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore| Sos alberi - Roma "chiude" i parchi : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo Roma : aperti Colosseo e Foro Romano : Sono stati riaperti a Roma il Colosseo e il Foro Romano dopo che ieri pomeriggio erano stati chiusi a causa del Maltempo. Ancora chiuso il Palatino. Lo rende noto il Parco del Colosseo su twitter, sottolineando che tuttavia “la situazione potrebbe cambiare in base alle condizioni meteo”. L'articolo Maltempo Roma: aperti Colosseo e Foro Romano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo - emergenza a Roma : “Massima attenzione nelle aree alberate - parchi e cimiteri chiusi” : “Massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature”. E’ l’invito del Campidoglio per le forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano ...

