Laurea ad honorem all' enologo Cotarella | le testimonianze di Bruno Vespa | Luciano

Laurea ad honorem a Bologna per Mario Draghi : "Il 75% dei cittadini Ue è a favore dell'euro" : "Ma c'è calo di fiducia nelle istituzioni centrali", ha detto il presidente della Bce ritirando la pergamena di Giurisprudenza

Il cane dottore ad honorem per aver aiutato la padrona disabile a Laurearsi : Una delle storie più sensazionali vede come protagonisti un cane e la sua padrona, Brittany. Grazie all’affetto dimostrato e all’aiuto donato, la giovane è riuscita a laurearsi, permettendo al suo cucciolo di quattro anni di ricevere l’importante riconoscimento del tradizionale cappello nero. Brittany Hawley è una ragazza statunitense in sedia a rotelle che ha avuto la fortuna di avere al suo fianco il suo migliore amico peloso ...

