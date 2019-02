Ginnastica | Serie A 2019 | nuove seniores e ritrovate conferme | l’analisi delle azzurre in

Ginnastica - Serie A 2019 : le pagelle della prima tappa. Fate imprecise ma talentuose - Mori strabilia - bel ritorno di Ferlito : Domenica si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre ha aperto la stagione della Polvere di Magnesio. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in luce al PalaYamamay di Busto Arsizio. GIORGIA VILLA: 7,5. Il lungo lavoro invernale e le novità negli esercizi non permettono alla bergamasca di confezionare la prova perfetta a cui ci ha più volte ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : Salerno vince tra gli uomini - Bartolini e compagni battono Civitavecchia di Lodadio : La Ginnastica Salerno ha vinto la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica maschile. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, i Campioni d’Italia hanno trionfato con 162.100 confermando il pronostico della vigilia: spiccano in particolar modo il 14.450 al volteggio e il 14.050 al corpo libero di Nicola Bartolini, il 13.900 di Salvatore Maresca agli anelli, in squadra con loro anche Gianmarco Di Cerbo, Tommaso De Vecchia, Carlo ...

Ginnastica - Serie A1 2019 – Tutti i podi individuali di giornata a Busto Arsizio. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO Giorgia Villa Brixia Brescia 54.200 Lara Mori Giglio Montevarchi 54.150 Elisa ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : la Brixia vince a Busto trascinata dalle Fate - bene Carlotta Ferlito e Lara Mori : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, la stagione della Polvere di Magnesio è ripartita con l’annunciata vittoria della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, che inseguono il 17esimo scudetto della storia (il sesto consecutivo), si sono imposte con 160.050 punti trascinate dalle Fate che facevano il proprio debutto tra le seniores: la classe 2003 è scesa in ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : vince la Brixia delle Fate - bene Ferlito e Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

Ginnastica - Serie A2 2019 : Fanfulla vince la prima tappa - bella gara di Desiree Carofiglio al rientro : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A2 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A1 che andrà in scena a partire dalle ore 14.30 con il meglio del movimento italiano impegnato in pedana. Al femminile si è imposta la Fanfulla 1874 Lodi con 145.350 punti, compagine lombarda trascinata da Desiree Carofiglio che è tornata in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio. La big del campionato ...

Ginnastica artistica - Serie B 2019 : risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a CuneoGinnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e artistica Brescia (143.300). ...

Ginnastica ritmica - Serie A1 2019 : Fabriano domina a Desio e ipoteca lo scudetto - Baldassarri e Agiurgiuculese al top : Fabriano prosegue la propria cavalcata trionfale nella Serie A1 2019 di Ginnastica ritmica e conquista anche la terza tappa del campionato, imponendosi a Desio con un roboante 91.450. Le Campionesse d’Italia, che si erano già imposte nelle prime due uscite stagionali, hanno ormai ipotecato lo scudetto e sono lanciate verso la conferma del tricolore che si erano cucite sul petto prima di Natale. Le marchigiane sono state trascinate da una ...

Ginnastica - Serie A 2019 : Brixia Brescia favorita con le Fate - Gal Lissone insegue con Ferlito-Meneghini. Parte l’anno dell’Italia : Finalmente ci siamo, si ritorna in pedana dopo il lungo letargo invernale e la Polvere di Magnesio è pronta per riprendersi il palcoscenico: domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica, il massimo campionato italiano a squadre incomincerà al PalaYamamay di Busto Arsizio dove partirà una stagione che si preannuncia particolarmente intensa, avvincente e molto importante sulla strada che porta alle Olimpiadi ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : prima tappa a Busto Arsizio. Date - programma - calendario - orari d’inizio e streaming : Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Brixia Brescia è la grande favorita visto che ...