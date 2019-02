lanazione

: Camion prende fuoco, chilometri di #coda sull'A1 - qn_lanazione : Camion prende fuoco, chilometri di #coda sull'A1 - 92_Alessandro_ : Autobahn: 50 km la tratta percorsa. 6 automobilisti con gli abbaglianti attaccati no stop. Altri 3 nell'altra co… - venti4ore : Villamassargia, prende fuoco un camion: paura tra gli automobilisti e traffico in tilt -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Sono adesso sei, in diminuzione, idi' A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima , in direzione di Bologna, per l'incendio di unche aveva preso ...