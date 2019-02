BioWare ha nerfato il loot drop di Anthem dopo che un bug lo aveva reso troppo generoso

eurogamer

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il lancio dinon è di certo stato esente da problemi di vario tipo e mentre le patch si stanno susseguendo per sistemare la situazione, i giocatori hanno avuto la sensazione che ilrate delsia stato ritoccato al ribasso.Come riporta Rockpapershotgun,ha confermato di aver messo mano airate attraverso un nerf, ma questo è stato fatto in seguito ad un bug che ha involontariamente alzato irate dallo scorso venerdì. Sostanzialmente, dunque, si tratta di un nerf che ha il fine di riportare la situazione a come era stata originariamente pensata.Che sia o meno intenzionale, a pensare male si fa presto e sono in molti i giocatori che ritengono questa mossa sia stata effettuata per incrementare il grinding, il comunicatoè chiaro:Leggi altro...