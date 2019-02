Bambina soffocata da un pezzo di banana

Esperanza - Bambina scomparsa a Cagliari. Il padre : “E’ soffocata con il cibo e ho bruciato il corpo” : Il padre della bambina ha confessato di aver bruciato il corpo della figlia lungo una strada in provincia di Cagliari. Nelle prossime ore scatteranno le ricerche da parte degli uomini della Squadra Mobile.Continua a leggere

Roma - Bambina di 5 anni muore soffocata da un boccone di wurstel : Una bambina di cinque anni è morta a Roma soffocata da un boccone di wurstel andatole di traverso. La piccola era in auto con i genitori e stava mangiando un rustico con il wurstel quando dopo per un colpo di tosse il boccone le va di traverso. Inutili tutti i tentativi dei genitori di soccorrerla: la bambina viene ricoverata al Sant’Andrea. Ma i medici, constatata la gravità della situazione, decidono per il trasferimento d’urgenza al ...