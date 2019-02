Apex Legends accoglierà un nuovo personaggio? Le indiscrezioni su Prophet

Volare in Apex Legends? Si può grazie a un bug : il video : Con Apex Legends, Respawn Entertainment e Electronic Arts sono riusciti a fare quello che un po' tutti credevamo impossibile. Il Battle Royale dagli stessi autori di Titanfall sta infatti facendo tremare addirittura il regno incontrastato di Fortnite, considerato da più di un anno il "re" del genere di appartenenza. In poco meno di un mese, lo shooter online ha convinto critica e pubblico - sono più di 25 milioni i giocatori ad averlo scaricato ...

Apex Legends : con un piccolo trucchetto è possibile ottenere i bonus riservati agli utenti Twitch Prime - senza essere abbonati : Apex Legends è stato pubblicato da sole 2 settimane e mezzo, tuttavia è già attiva una collaborazione tra EA ed Amazon. Grazie all'accordo, gli abbonati Twitch Prime possono ottenere gratuitamente alcuni oggetti cosmetici per il popolare battle royale ambientato nell'universo di Titanfall.Come riporta PCGamesN, il fatto è che per ottenere le ricompense non sarà necessario possedere un abbonamento Twitch Prime. Tramite un post su Twitter, il ...

Apex Legends : Come ottenere le prestazioni migliori su PC : Se avete intenzione di giocare il nuovo Free to Play Battle Royale “Apex Legends” su PC, è importante conoscere le giuste impostazioni per ottenere le migliori prestazioni possibili, optando dunque per FPS piuttosto che risoluzione. Apex Legends: Guida alle impostazioni PC A seguire vi riportiamo alcuni suggerimenti che potrebbero tornarvi utili per ottenere le migliori prestazioni in Apex Legends su PC: Formato Video: ...

Dopo i numerosi problemi di connessione riscontrati in queste ore con la versione PC di Apex Legends - sembra che la situazione stia ora migliorando : Nelle ultime ore i giocatori PC di Apex Legends stanno riscontrando gravi problemi di connettività ai server, per essere più precisi, in molti non riuscivano ad andare oltre la schermata di caricamento iniziale, e di conseguenza raggiungere la lobby.Come riporta VG247, EA sembrava essere conscia del problema e tramite un post su Twitter ha rassicurato i giocatori:"problemi di connessione ad Apex Legends su PC? Ci stiamo lavorando e vi ...

Il fucile Havoc di Apex Legends è troppo potente? Le reazioni della community : Risolti i problemi di connessione che hanno afflitto i server di gioco fino a pochi minuti fa, il fucile Havoc di Apex Legends è tornato ad essere uno degli argomenti più chiacchierati della giornata. Almeno per i videogiocatori appassionati del nuovo Battle Royale di casa EA. Realizzato dai talentuosi ragazzi di Respawn Entertainment - gli stessi di Titanfall! -, il gioco free-to-play ha proposto nella giornata di oggi un'arma inedita. Ad uso e ...

Down Apex Legends - problemi di login e server offline oggi 21 febbraio : La Battaglia Reale del momento sta vivendo un inatteso problema. Down Apex Legends è infatti la scritta che campeggia sul portale Downdetector. Rossa come il colore del pericolo! Il sito è piuttosto celebre e assolutamente autorevole: molti di voi lo utilizzeranno per monitorare già i problemi legati al PlayStation Network, a Xbox LIVE o ai giochi multiplayer più in voga come Call of Duty o il rivale più diretto Fortnite. oggi, 21 febbraio 2019 ...

Apex Legends : annunciati i contenuti esclusivi per gli utenti PlayStation Plus : Apex Legends ha alzato la posta di recente nella speranza di vincere contro la feroce concorrenza del suo rivale Fortnite. Ultimamente, abbiamo visto il battle royale aggiungere l'arma Havoc Energy Rifle, che può essere usata sia come arma d'assalto o come cecchino. Abbiamo anche visto che i membri di Twitch Prime possono ora mettere le mani su qualche bottino gratuito sotto forma di 5 Apex Legends Pack e una skin speciale per Pathfinder.In ...

Apex Legends si espande - arriva una nuova arma : ecco Havoc : Dopo una prima manciata di settimane trascorse sul mercato, Apex Legends comincia ad ampliare i propri orizzonti. Un'operazione dovuta e necessaria che mira ad accontentare una folla quanto mai vasta, che nel giro di un lasso di tempo molto ridotto è arrivata a raggiungere cifre decisamente astronomiche: stiamo parlando di venticinque milioni di giocatori in tutto il mondo che hanno fatto il loro accesso all'interno del Battle Royale, un numero ...

Come armarsi in Apex Legends - la guida alle migliori combinazioni : Le novità per quanto riguarda Apex Legends non smettono di susseguirsi: siamo ancora nel campo delle pure voci di corridoio (l'ultima, di stamattina, riportava di un possibile esordio di una modalità sopravvivenza). Chiaramente la prima cosa da fare all'interno del Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è però quella di prendere confidenza dapprima con i comandi di gioco e poi con l'armamentario disponibile all'interno della ...

Rumor Apex Legends su una Survival Mode - le indiscrezioni al 20 febbraio : Che Apex Legends abbia imboccato da subito la strada videoludica corretta è un dato di fatto evidente a tutti. D'altronde venticinque milioni di giocatori dopo poco più di una settimana di vita non sono di certo numeri che possono lasciare indifferenti, e i ragazzi di Respawn Entertainment lo hanno capito perfettamente. Non sorprende quindi vedere la grande mole di aggiornamenti che, nel brevissimo lasso di tempo intercorso dall'uscita (a ...

I giocatori di Apex Legends abbonati a Twitch Prime possono ottenere gratuitamente la skin Omega Point di Pathfinder : Come segnala VG247.com, da ora fino al 20 aprile, i membri Twitch Prime possono ottenere un'esclusiva skin Omega Point di Pathfinder per Apex Legends.Se siete utenti Twitch Prime e giocate ad Apex Legends, dovreste accedere al vostro account e scaricare gratuitamente la skin.Insieme alla skin, vi verrà consegnata una scorta di cinque Apex Pack pieni di cosmetici per personalizzare i personaggi e l'equipaggiamento.Leggi altro...

Apex Legends potrebbe introdurre i titani e la corsa sui muri : Apex Legends è l'ultimo battle royale a diventare follemente popolare, superando 25 milioni di giocatori in una sola settimana. Ora, come riporta Game Rant, una fuga di informazioni ha suggerito che alcune funzionalità dell'altra serie di Respawn, Titanfall, potrebbero essere introdotte nel gioco free-to-play.La fuga di notizie confermerebbe che Apex Legends avrà alcune caratteristiche familiari con un prossimo aggiornamento, inclusi ...

Apex Legends : Come ottenere il Twitch Prime Pack : Se giocate al Battle Royale Free to Play “Apex Legends” ed utilizzate Twitch, allora sarete lieti di sapere che da oggi potete ottenere l’esclusivo Twitch Prime Pack contenente ben 5 casse Apex e una Skin esclusiva. Come ottenere il Twitch Prime Pack per Apex Legends Tramite i canali Social di Respawn Entertainment e la notifica su Twitch, veniamo a conoscenza della disponibilità di un regalo per tutti i giocatori di ...

Sembra che alcuni giocatori stiano sperimentando il motion sickness a causa di Apex Legends : Apex Legends (nuovo battle royale ambientato nel mondo di Titanfall) è riuscito senza dubbio a conquistare i fan, tuttavia alcuni utenti hanno iniziato a lamentare i sintomi del motion sickness, giocando al videogioco.Come riporta Comicbook, un utente ha espresso il suo disagio tramite un post su Reddit, ricevendo più di 8.000 voti:"A parte questo (il problema relativo al motion sickness) amo il gioco e vorrei giocarci ora, ma non vale la pena ...