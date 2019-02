Nel 2018 smartphone in calo Ecco tutte le novità per il riscatto

Gas - luce - acqua : Nel 2018 è aumentato (quasi) tutto : Uno studio della CGIA di Mestre rivela come gli aumenti generalizzati delle principali tariffe. A essere colpite sono soprattutto le famiglie con redditi medio - bassi e le piccole imprese, che vedono moltiplicarsi i costi di base delle proprie attività produttive. E le previsioni per il 2019 non sono rosee.Continua a leggere

Consumi - Coldiretti : un allarme alimentare al giorno Nel 2018 : Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 398 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf) divulgate in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti con il presidente della ...

Onu - Nel 2018 record di civili uccisi in Afghanistan : L'anno scorso ben 10.993 civili sono morti o sono rimasti feriti in Afghanistan , ovvero il bilancio annuale più pesante dal 2009: è quanto emerge dal rapporto annuale della Missione di assistenza ...

Le esperienze più prenotate Nel 2018 : Le esperienze più prenotate nel 2018 È l'Italia la grande protagonista del report Tripadvisor : il celebre sito di recensioni ha reso note le dieci esperienze più prenotate nel mondo nel 2018, e ben due sono risultate essere italiane. Secondo i dati raccolti, sono emersi anche interessanti trend: la prenotazione delle attività dedicate ai bambini è aumentata del +204% ...

Fattura elettronica pagata il 2019 emessa Nel 2018 - quando va registrata? : Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018, quando va registrata? Principio di cassa Fattura elttronica 2019 Tra i dubbi più frequenti in merito alla Fattura elettronica, sul finire dello scorso anno ma anche a inizio anno nuovo, il più comune riguardava la tempistica. In particolare quella di ricezione della Fattura, ovviamente correlata alla data di emissione. Ad esempio, una Fattura elettronica pagata nel 2019 ma emessa nel 2018 ...

Nel 2018 sono aumentate ancora le tariffe di gas - luce e acqua : Nel 2018 le principali tariffe hanno continuato ad aumentare, pur se a ritmo inferiore a quello medio dell'ultimo decennio. Lo segnala la Cgia secondo cui, a eccezione dei servizi telefonici , -0,6 ...

Fca - Nel 2018 a Marchionne stipendio di 11 milioni di euro - 3 a Elkann : Nel 2018 l'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è stato retribuito con 10,9 milioni di euro, mentre il presidente John Elkann con 3,1 milioni di euro. È quanto emerge dal rapporto ...

Rcs - Cairo : anche Nel 2018 avrà un utile importante : Milano, 22 feb., askanews, - Per l'esercizio 2018, RcsMediagroup avrà 'un utile importante'. Lo ha anticipato il presidente e Ad del gruppo, Urbano Cairo, in vista del cda sui conti dell'anno scorso ...

Nel 2018 sono stati venduti 1 - 44 miliardi di smartphone per 522 miliardi di dollari : Nonostante nel 2018 siano calate le vendite di smartphone nel mondo, il fatturato è cresciuto grazie agli smartphone di fascia premium. L'articolo Nel 2018 sono stati venduti 1,44 miliardi di smartphone per 522 miliardi di dollari proviene da TuttoAndroid.

Cellnex : ricavi a 901 min Nel 2018 : Cellnex ha chiuso il 2018 con ricavi in aumento del 14%, attestandosi a 901 milioni di euro. L'operatore di infrastrutture per telecomunicazioni ha anche registrato un Ebitda di 591 milioni , in ...