Napoli | gang di malviventi svaligia un bar e una farmacia in dieci minuti

La paranza della Bellezza - su Rai 2 il reportage sul fenomeno baby gang nel Rione Sanità di Napoli : “Non si è mai detta la Sanità per una cosa bella sui giornali”. La frase che pronuncia un ragazzino del Rione Sanità di Napoli, mentre prova il suo strumento musicale, è bella così. Ruspante, gioiosa, autentica. La paranza della Bellezza, il reportage di Luca Rosini, in onda su Rai 2 mercoledì 20 febbraio alle 23.25, è un documentario sul fenomeno baby gang nel tristemente celebre quartiere partenopeo, che sa tanto di speranza e in alcuni ...

Napoli - nuovo raid delle babygang : assaltato autobus Anm a Ponticelli : assaltato da una baby gang durante la corsa notturna. È accaduto sulla linea 196 del bus Anm, che collega il parcheggio Brin con l'area di Ponticelli dove nei mesi scorsi, diversi mezzi di servizio ...

Napoli - incendiata la porta di casa di una famiglia di nigeriani : 'Sono babygang razziste' : Paura nella notte a via Biagio Miraglia, a due passi dall'ex cimitero degli Inglesi, nel quartiere Arenaccia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la porta di un appartamento abitato da alcuni ...

Napoli - allarme baby gang : «Esercito di riserva per la camorra» : A Napoli si diffondono gli episodi «riprovevoli e violenti» commessi dalle cosiddette baby gang, «espressione di una vera e propria deriva socio-criminale». Lo rileva la Dia...

Napoli - allarme baby gang : 'Esercito di riserva per la camorra' : A Napoli si diffondono gli episodi 'riprovevoli e violenti' commessi dalle cosiddette baby gang, 'espressione di una vera e propria deriva socio-criminale'. Lo rileva la Dia nella sua ultima relazione ...

Decine di furti nella Napoli bene - sgominata la gang dei topi d'appartamento : Svaligiavano appartamenti nella zona 'bene' di Napoli approfittando dell'assenza dei padroni di casa. L'ultimo colpo lo avevano messo a segno nel quartiere Chiaia il 3 febbraio ma dopo due giorni sono ...

Lo accerchiano e lo riducono in fin di vita perché "ragazzo normale". A Napoli - una baby gang e la futilità del male : Arturo fu aggredito da una gang di ragazzi nel dicembre del 2017, in via Foria, a Napoli, a ridosso del centro storico, a pochi passi dal Museo archeologico nazionale. Un vero pestaggio, culminato con ...

Napoli - vigilante ucciso nel metrò dalla babygang : i tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

Napoli - la gang dei rapinatori finti carabinieri sgominata dai militari veri : sei arresti : I carabinieri veri arrestano quelli finti: a finire in manette una banda di sei malviventi che effettuava rapine in case e negozi utilizzando la divisa dell'Arma. Le indagini dei militari hanno preso ...

Napoli - il 2018 visto dal questore : 'Anno intenso per le babygang' : Dal caos dei baretti all'accoltellamento del giovane Arturo in via Foria, sino all'assassinio della guardia giurata Francesco Della Corte. L'Anno appena trascorso - come emerge dal bilancio di fine ...

Napoli - la gang di via Orazio : svuotati 10 negozi in 60 giorni : Pensi a via Orazio e subito ti arriva l'immagine del panorama mozzafiato, delle case che affacciano sul Golfo e sul Vesuvio, della serenità di un luogo sempre tranquillo; arrivi a via Orazio e trovi ...