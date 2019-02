Juve-Atletico | prove di formazione in diretta tv con Allegri

Bologna-Juventus - Allegri : 'Atletico? Sono ottimista - servirà un'adrenalina pazzesca' : Queste le parole dell'allenatore bianconero su Sky Sport. "Atletico? Credo nel passaggio del turno" Bologna archiviato, ora Napoli e Udinese. Allegri ci crede: "Credo nel passaggio del turno, il 12 ...

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Bologna Juventus 0-1 - Allegri nel post gara : “Scorie dopo Atletico” : Bologna Juventus 0-1, Allegri salva il risultato – Era importante ricominciare con una vittoria dopo il ko incassato in Champions League. La Juventus riesce nel suo compito di tornare ai 3 punti confermando la sua leadership in Serie A, la vittoria di Bologna però non inganni: ok il risultato, ma la prestazione della squadra non […] L'articolo Bologna Juventus 0-1, Allegri nel post gara: “Scorie dopo Atletico” proviene da ...

Juventus - Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico : difesa e centrocampo faticano senza titolari : La Juventus passa di misura a Bologna grazie al gol di Dybala. cancellate le scorie della sconfitta di Champions League, ma difesa e centrocampo continuano a non convincere senza i titolari Un solo gol e tre punti, la Juventus passa di misura al Dall’Ara di Bologna firmando la 22ª vittoria in campionato, la terza consecutiva, la 4ª nelle ultime 5. Porta inviolata per la miglior difesa del campionato, un gol in più per il miglior attacco. ...

Juve - possibile sanzione dall'Uefa dopo l'Atletico : In questi casi, ricorda La Gazzetta dello Sport , la Uefa è inflessibile: il Manchester United e José Mourinho sono stati multati per l'entrata in campo in ritardo nella partita dei gironi a Valencia.

Juventus Atletico Madrid – lunedì la decisione su Simeone : Juventus Atletico Madrid – Bianconeri sconfitti sul campo dai Colchoneros per 2-0, ma la rivincita potrebbe iniziare già lunedì con la sentenza per l’esultanza del Cholo Simeone. JVUENTUS Atletico Madrid – La sfida comincia in tribunale, questi i possibili scenari Dopo l’esultanza tutt’altro che elegante del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid attende la decisione da parte […] More

Juventus Atletico Madrid – lunedì la sentenza su Simeone : Juventus Atletico Madrid – Bianconeri sconfitti sul campo dai Colchoneros per 2-0, ma la rivincita potrebbe iniziare già lunedì con la sentenza per l’esultanza del Cholo Simeone. JVUENTUS Atletico Madrid – La sfida comincia in tribunale, questi i possibili scenari Dopo l’esultanza tutt’altro che elegante del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid attende la decisione da parte […] More

Juve - sei stelle attese al riscatto contro l'Atletico : Le stelle della Juventus non hanno brillato nel cielo di Madrid, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport individua sei protagonisti che dovranno cambiare passo al ritorno all'Allianz Stadium: un 'abulico' Miralem Pjanic , la 'stella Cristiano Ronaldo ', Paulo Dybala , chiamato a 'inventare contro ...

Atletico - Simeone e il gestaccio : "Chiedo scusa alla gente e alla Juve" : "Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa per il gesto dell'altro giorno e alla Juve. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal il tecnico dell'Atletico ...

Juventus - Allegri 'Dall Atletico una scossa - l adrenalina è al top' : TORINO - Il 2-0 di Madrid con l'Atletico ha ferito ma non abbattuto la Juventus e le prossime tre sfide di campionato, quella di domani con il Bologna, lo scontro diretto con il Napoli e la partita ...

Bologna-Juve - conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Arbitri e sudditanza pro Juve : Cairo assolto - l'Atletico Madrid accusa : Inizia sempre per «s», come il sabato del messaggio. Sabato, ore 15, allo stadio Grande Torino si gioca Toro-Atalanta. Una partita che può lanciare due messaggi precisi. Intanto sulle concrete ...

Edu Aguirre : 'Ronaldo felice della Juve nonostante la sconfitta con l'Atletico' : La sconfitta in Champions League, subita dalla Juventus per 0-2 da parte dell'Atletico di Madrid di Diego Simeone, non ha fatto pentire Cristiano Ronaldo di aver lasciato il Real per iniziare una nuova avventura sportiva con la società bianconera. Ad affermarlo è Edu Aguirre, giornalista spagnolo del Chiringuito, considerato molto vicino al cinque volte pallone d'oro portoghese. Il giornalista spagnolo ha commentato lo stato d'animo di CR7 dopo ...