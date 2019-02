Ultrà Inter ucciso | via al processo tra le parti offese tre tifosi del Napoli

Provvedimenti Daspo - intervento del gruppo Manicomio Ultras di Ragusa : Il gruppo "Manicomio" degli Ultras di Ragusa interviene per dire la sua dopo i Provvedimenti Daspo presi a carico di alcuni tifosi e si dice attonito

Il giocatore Mauro Icardi contestato dagli Ultrà della Curva Nord dell'Inter : Mauro Icardi sembra ormai aver perso la stima e l'appoggio non solo dell'Inter, ma anche dei suoi tifosi, che già durante la partita di Europa League contro il Rapid Vienna avevano cantato cori in favore di Handanovic, nuovo capitano dell'Inter. La situazione in casa neroazzurra inizia a farsi molto tesa per l'attaccante argentino Mauro Icardi, classe 1993, alla sua sesta annata con la squadra milanese. Dopo essere stato privato della fascia di ...

Inter - Ultrà contro Icardi. 'Rispetto per i nostri colori. I mercenari vadano via' : La Curva Nord attacca pesantemente Mauro Icardi pur senza citarlo mai. Già a Vienna, giovedì, dedicando un coro inequivocabile a Samir Handanovic, "C'è solo un capitano",, gli ultrà avevano fatto ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - torna libero l'Ultrà Luca Da Ros : Milano, 11 febbraio 2019 - torna l ibero Luca Da Ros, uno dei sei ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita ...

Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli - torna libero il primo tifoso pentito : torna libero Luca Da Ros, uno dei sei Ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter- Napoli, nei quali ha perso la vita Daniele Belardinelli. Da Ros, ...

Morto tifoso Inter - torna libero ultras Da Ros : Morto tifoso Inter – Importanti aggiornamenti sulla morte dell’ultras Daniele Belardinelli. Nelle ultime ore secondo quanto riporta l’Ansa torna libero Luca Da Ros, uno dei sei ultras arrestati nell’inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima della gara di campionato Inter-Napoli. Da Ros era stato scarcerato già nelle scorse settimane dopo aver collaborato con i magistrati, adesso sono stati ...

Inter - riapre San Siro : tornano i tifosi - ma non gli Ultrà : I bambini hanno riempito un vuoto, hanno fatto vivere al Meazza, contro il Sassuolo, una serata particolare . Da domani però si torna alla normalità, sperando che vada intesa come un tifo caldo, ma ...

Decollo immediato per due caccia Eurofighter : intercettato un ultraleggero sui cieli del Veneto : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo ultraleggero che, decollato dall’aviosuperficie di Torre Alfina (VT), con destinazione Bolzano, non aveva effettuato le necessarie comunicazioni radio con gli operatori addetti al ...

Inter-Napoli - ecco la stangata : 27 Daspo per gli Ultrà violenti : Sono 22 i provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Milano per gli scontri prima della partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Di questi nove sono con obbligo di firma e 13 semplici. E i...

Sacchi : «In Italia collusione tra Ultrà e club. Non vedo voglia di intervenire sul razzismo» : «Il Napoli di Ancelotti gioca un calcio moderno» Bella, ampia e interessante intervista rilasciata da Arrigo Sacchi al Mattino, al giornalista Pino Taormina. Il pretesto, l’occasione, è dato dal doppio confronto Milan-Napoli. Ma , come al solito, l’Arrigo gioca a tutto campo, tocca vari temi; ovviamente qui forniamo qualche pillola. A Sacchi è piaciuta molto Napoli-Lazio, l’ha definita «la migliore da quando c’e` Ancelotti. ...

Inter-Napoli - l’ammissione al gip dell’Ultrà varesino : “usai il coltello” : Gli scontri prima di Inter-Napoli Il nastro della telecamera di video sorveglianza di via Novara 209 angolo via Fratelli Zoia segna le 19.31.16 del 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano. È qui che i tifosi ultrà interisti, appoggiati da un gruppo di “gemellati” di Varese e di Nizza, una quarantina di “stranieri” in tutto, danno l’assalto a una colonna di auto e di Van di ultrà napoletani. Ed è sempre in questa circostanza che un altro capo ...

Arrestati altri due Ultrà nell'inchiesta sugli scontri tra ultras di Inter e Napoli di S.Stefano : Uno dei due fermati è il capo della curva nord nerazzurra dei Vikings, Nino Ciccarelli. A entrambi viene contestato anche l'omicidio volontario -

Tifoso morto : 2 nuovi arresti tra cui capo curva Inter/ Nino Ciccarelli - leader Viking fermato con Ultrà : Tifoso morto prima di Inter-Napoli, 2 nuovi arresti: ultrà Varese e capo curva neroazzurra dei Viking. Indagini su Nino Ceccarelli dopo Piovella e Da Ros

Morte del tifoso prima di Inter-Napoli - ci sono altri due arresti. Tra loro un capo Ultrà interista : Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sulla Morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese investito da un suv, durante gli scontri prima della partita Inter-Napoli. Uno degli arrestati è Nino Ciccarelli, nome storico del tifo organizzato interista. ...