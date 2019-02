Samsung S10 | Plus e Lite | prezzo | 5G e colori Le caratteristiche ufficiali

Samsung Galaxy S10 Plus conquista la vetta di DxOMark per la fotocamera posteriore e per i selfie : Il Samsung Galaxy S10 Plus ha conquistato il primo posto della classifica di DxOMark sia per i selfie che per la fotocamera posteriore L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus conquista la vetta di DxOMark per la fotocamera posteriore e per i selfie proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : Il Samsung Galaxy S10 Plus vi regala la Skin Ikonik K-Pop : Anche quest’anno Samsung vuole offrire ai consumatori e giocatori di Fortnite un motivo in più per acquistare il nuovo e potente Galaxy S10 Plus, regalando la Skin esclusiva Ikonik K-Pop da sfoggiare nel Battle Royale di Epic Games. Samsung regala una Skin esclusiva per Fortnite con il Galaxy S10 Plus Ebbene si, anche se il Galaxy S10 verrà commercializzato in tre versioni, dovrete acquistare il modello Plus per poter ...

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold : svelata la nuova generazione di smartphone - in Italia dall’8 marzo : Nella giornata di ieri abbiamo visto come Xiaomi ha ufficialmente aperto il sipario sul nuovo smartphone di punta Mi 9, composto da tre diversi modelli. Ma la giornata di ieri era particolarmente attesa da milioni di appassionati di tecnologia mobile per un altro evento atteso ormai da mesi. Parliamo dell’evento Unpacked 2019, organizzato da Samsung Electronics per svelare al mondo la nuova generazione dei suoi smartphone di punta. Negli ...

Anche per il Samsung Galaxy S10 dei punti debole : analisi scheda tecnica post presentazione : Ieri abbiamo assistito alla presentazione di diversi device e, tra questi, è impossibile non concentrarsi sul cosiddetto Samsung Galaxy S10. Tantissimi i punti di forza preannunciati per il nuovo top di gamma Android, in vista del suo esordio sul mercato con gli altri membri della nuova famiglia, ma allo stesso tempo credo sia opportuno provare ad individuare Anche qualche punto debole. Giusto dunque avere uno sguardo d'insieme, esattamente come ...

Samsung Galaxy S10 : tris d’assi per in nuovi top di gamma che alzano l’asticella del mondo mobile un’altra volta. Ecco INFO e PREZZI : 1/6 ...

Samsung S10 - Plus e Lite : prezzo - 5G e colori. Le caratteristiche ufficiali : Samsung S10, Plus e Lite: prezzo, 5G e colori. Le caratteristiche ufficiali A 10 anni dal primo Galaxy S, Samsung ha presentato in un evento in contemporanea a San Francisco e a Londra i nuovi Samsung S10, in 4 versioni. Tre modelli usciranno assieme, Galaxy S10, S10+ e S10e (la versione low cost), mentre il quarto (Galaxy S10 5G) uscirà nel mese di maggio. Non resta che andare a vedere le principali caratteristiche tecniche dei modelli ...

Nuovi Samsung Galaxy S10 - ma la novità è lo smartphone pieghevole : Anche quest’anno, qualche giorno prima del Mobile World Congress, Samsung ha presentato la sua line-up di smartphone top di gamma per il 2019 e, da San Francisco in live streaming in tutto il mondo sono stati presentati i Nuovi Galaxy S10, quelli del decennale della linea Galaxy e, di conseguenza, d

Ufficiale la permuta dell’usato per i Samsung Galaxy S10 : quanto (poco) valgono Samsung Galaxy - Huawei e iPhone : Per l'acquisto di un Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure S10e sarà possibile usufruire anche del programma di permuta dell'usato Ufficiale appena lanciato dal produttore. Acquistando uno dei tre modelli, da oggi e fino al prossimo 31 marzo sul sito Samsung Shop e fornendo indietro un vecchio Samsung Galaxy ma anche molti tra i dispositivi del brand Huawei e pure gli iPhone, si avrà diritto ad un rimborso della propria spesa, restituito ...

Regalo esclusivo di Fortnite per Samsung Galaxy S10 : come ottenere la skin Ikonik K-Pop : Quello tra Fortnite e Samsung pare essere un amore destinato a resistere nel tempo. E di conseguenza a regalare ancora a lungo allettanti sorprese per tutti i possessori di un dispositivo della casa coreana. Naturalmente ideale anche per il gaming più avanzato. Dopo la skin Galassia, riservata a tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i ragazzi di Epic Games hanno infatti deciso di omaggiare ancora una volta gli appassionati della ...

Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung potrebbe lanciare ulteriori accessori per gli smartphone presentati ieri, tra cui un power bank wireless e un pad di ricarica wireless. L'articolo Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : ecco i nuovi smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Tutt’altro che di seconda fascia il Samsung Galaxy S10e - il device rivelazione : Il device rivelazione del Galaxy UNPACKED 2019 potrebbe essere proprio il Samsung Galaxy S10e, presentato un po' in sordina rispetto ai pezzi grossi della serata (non ci riferiamo solo ai fratelli maggiori Galaxy S10 e S10 Plus, che pure ci hanno messo del loro per oscurare le potenzialità del fratello minore, ma anche e soprattutto al Samsung Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole al mondo, di cui abbiamo già analizzato gli aspetti che ...

Samsung Galaxy S10e - Huawei Mate 20 o iPhone XR : caratteristiche e prezzi a confronto : Oltre al Galaxy Fold, la grande novità dell'ultimo evento Samsung è l'arrivo del nuovo Samsung Galaxy S10e: la consacrazione del trend che vuole smartphone top di gamma ad un prezzo più accessibile alle tasche di tutti. Un fenomeno innescato da OnePlus e portato avanti da tutti i grandi costruttori che ha visto affiancare via via ai modelli flagship, una sorta di versione «light» che andasse a conquistarsi ...

Galaxy S10 - Samsung brucia la concorrenza con 5G e schermi pieghevoli : Rinnovare i dispositivi e spingere i consumatori a comprare. Se, in un momento in cui il mercato degli smartphone in discesa " il 2018 è stato un anno nero, con una flessione del 5% ", per i big ...