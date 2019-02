Troppo Napoli per lo Zurigo | 2-0 e ora testa agli ottavi di finale

Polveri sottili - le nuove centraline costano Troppo. E a Napoli non le comprano : le spostano : È noto come Mussolini usasse spostare di continuo i pochi e inefficienti carri armati di cui disponeva per far credere a tutti, e a Hitler in particolare, di avere un esercito ben più potente della misera realtà che la guerra dimostrerà ben presto. Mi è giunta segnalazione dai cittadini del Comitato Civico Vomero Arenella che l’Arpac di De Luca si sia comportata in maniera analoga per affrontare con “efficienza” l’ennesima gravissima crisi ...

Chelsea - Sarri : 'Eviterei fortemente di giocare a Napoli. Emozione Troppo forte' : ... 30', e di Giroud, 59', gli hanno fatto passare una notte tranquilla: "In questo periodo non è che la squadra si sia spenta completamente " ha spiegato nel post gara ai microfoni di Sky Sport - è in ...

Sarri : «Eviterei di giocare Napoli-Chelsea - sarebbe un’emozione Troppo forte» : Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea in casa del Malmoe per 2-1. «È un periodo in cui il Chelsea non riesce a dare continuità alle prestazioni, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma il primo anno è successo a tutti gli allenatori. In tutta Europa soltanto noi e il City siamo ancora coinvolti in quattro manifestazioni. «Napoli-Chelsea finale di Europa League? Se possibile, eviterei di giocare a Napoli. sarebbe ...

Allan resta a Napoli - il Psg ha offerto Troppo poco : Il Napoli non vende i suoi giocatori È finito il tormentone di questa sessione di calciomercato. Allan resta a Napoli. Il Psg non ha fatto un’offerta adeguata alle richieste del Napoli. Il club ha alzato la soglia a 120 milioni di euro. Il calciatore brasiliano non ha clausola rescissoria, quindi è il Napoli che stabilisce il prezzo. E il Psg non ha raggiunto la soglia stabilita dal club di Aurelio De Laurentiis. Il principio base del club ...

Napoli - offerta PSG Troppo bassa per Allan : le cifre : Frenata per Allan al Paris Saint-Germain . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i parigini non sono disposti a spendere più di 50 milioni per il centrocampista del Napoli . Cifra troppo bassa per De Laurentiis .

Sky : «Nessuna offerta del Psg per Allan - il Napoli vuole Troppo» : «La richiesta del Napoli è troppo alta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcuna offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del Napoli». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo ...