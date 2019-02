Overkill' s The Walking Dead per console non è stato cancellato

Overkill's The Walking Dead per PS4 potrebbe essere stato cancellato : Overkill's The Walking Dead, lo sparatutto co-op basato sul famoso franchise zombie, è stato lanciato su PC lo scorso anno, con le versioni per console in programma per quest'anno. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, queste versioni potrebbero non arrivare mai. Su Reddit alcuni utenti stanno pubblicando email che sembrano arrivare da Sony, nelle quali si conferma che la versione console del gioco è stata cancellata e che sono previsti rimborsi ...

"Overkill's The Walking Dead? Non importa quanto perfezioni un escremento - un escremento rimane" : Overkill's The Walking Dead è affondato praticamente senza lasciare traccia dopo il suo disordinato lancio su PC lo scorso novembre e, secondo una fonte anonima, il team sapeva che il progetto era destinato a fallire, come riporta Videogamer."Tutti sapevano che sarebbe stato un fiasco", ha detto una fonte a Eurogamer. net, durante un approfondimento sulla "caduta" del publisher Starbreeze. "Non importa quanto perfezioni un escremento, un ...

Overkill Software : Overkill’s The Walking Dead era un flop fin dall’inizio : Overkill’s The Walking Dead fin dal lancio non ha riscosso il successo sperato dagli autori, e le problematiche che ruotano attorno allo sviluppo hanno costretto il team a rimandare il lancio della versione console. Overkill’s The Walking Dead è un flop secondo gli autori Uno degli sviluppatori in una recente dichiarazione ha affermato: Tutti sapevamo che sarebbe stato un flop. Per quanto tu possa sistemare un ...