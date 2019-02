Foligno | bimbo nero umiliato dal maestro in classe | scoppia la polemica Il sindaco

Foligno - maestro manda all'angolo bimbo nero : "Guardate come è brutto" : Foligno , maestro manda all'angolo bimbo nero : "Guardate come è brutto" La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato rimosso. Il Miur ha chiesto una relazione agli uffici territoriali, mentre il sindaco della città parla di “un fatto gravissimo”. Episodio simile anche nei confronti ...

