Assassin' s Creed Odyssey dovrebbe ricevere la modalità New Game Plus la prossima settimana

Assassin's Creed Odyssey ha ampiamente superato le aspettative di Ubisoft : Se siete tra quelli che non hanno apprezzato la via ruolistica intrapresa dalla saga con gli ultimi due Assassin's Creed e sperate un ritorno allo stile più classico, allora molto probabilmente dovrete continuare a sognare. Ubisoft si è infatti detta molto soddisfatta dai risultati ottenuti da Assassin's Creed Odyssey.Come riporta Gamingbolt, durante l'ultima riunione con gli azionisti il CEO della compagnia Yves Guillemot ha dichiarato che ...

Assassin's Creed Odyssey si prepara a ricevere il New Game Plus questo mese : Di recente Ubisoft ha confermato l'arrivo di una delle modalità più richieste dai fan di Assassin's Creed Odyssey, ovvero il New Game+ che, (secondo quanto riportato da un Tweet) sarà introdotta nel gioco questo mese.Come riporta VG247, se avremo un New Game+ sulla falsariga di Origins, sarete in grado di iniziare una nuova partita mantenendo però tutto il vostro equipaggiamento e le abilità sbloccate durante la partita precedente, ovviamente il ...

Dal 29 marzo rivivi la rivoluzione americana con Assassin's Creed III Remastered : Ubisoft annuncia che Assassin's Creed III Remastered, sviluppato da Ubisoft Barcellona sarà disponibile dal 29 marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Da oggi, Assassin's Creed III Remastered è prenotabile in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 € ma il gioco è anche incluso nel Season Pass di Assassin's Creed Odyssey. L'edizione Remastered includerà il ...

Assassin's Creed Chronicles : China è ora disponibile gratis su Uplay : Se effettuerete il login su Uplay potrete ottenere una copia gratuita di Assassin's Creed Chronicles: China che sarà vostra per sempre.Come riporta VG247 infatti, l'iniziativa è un'occasione imperdibile per qualsiasi appassionato della saga targata Ubisoft, soprattutto se vi siete lasciati scappare questo capitolo secondario. Per farlo vostro gratis, è sufficiente andare a questo indirizzo.In Assassin's Creed Chronicles: China seguiremo le ...

Su Assassin's Creed Odyssey debutta "L'Eredità di una Poetessa" - un nuovo Racconto Perduto della Grecia : Continua il supporto di Ubisoft ad Assassin's Creed Odyssey, debutta infatti oggi "L'Eredità di una Poetessa", un nuovo Racconto Perduto della Grecia che potremo scaricare e giocare gratuitamente.Come possiamo apprendere da Ubisoft, le vicende che ci troveremo ad affrontare riguardano la poetessa più scandalosa di tutta la Grecia Antica. Mentre verremo coinvolti nelle sue "piccanti esibizioni", leggiamo da Ubisoft, scopriremo che non è ...

Nonostante le infuocate polemiche di genere sul DLC - Assassin's Creed Odyssey ottiene una nomination ai GLAAD Awards : Come riporta Rock Paper Shotgun, tra i nominati per il primo GLAAD Awards dedicato ai videogiochi (che verrà assegnato a Los Angeles il 29 marzo), accanto a The Elder Scrolls Online: Summerset, Guild Wars 2: Path of Fire, Pillars of Eternity 2: Deadfire e The Sims Mobile, figura anche Assassin's Creed Odyssey. Un titolo decisamente apprezzato per quel che riguarda la libertà di scegliere l'identità sessuale dei due protagonisti... almeno fino ...

Assassin's Creed 3 e Liberation per Nintendo Switch stanno per essere annunciati? : Sembrerebbe che gli Assassini di Ubisoft stiano per debuttare ufficialmente su Nintendo Switch, se escludiamo la versione cloud di Odyssey uscita per il solo mercato giapponese. Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, infatti, un paio di rivenditori cechi hanno pubblicato nei loro listini una versione di Assassin's Creed 3 per Nintendo Switch, con tanto di papabile copertina.Ecco giungere quindi una nuova segnalazione, sulla scia della ...