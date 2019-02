Esplode casa isolata a Padova

Padova : casa Esplode per una fuga di gas - nessuna persona coinvolta : Padova, 20 feb. (AdnKronos) - Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati in via Rienza a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata avvenuta presumibilmente durante la notte. Al momento non risultano persone coinvolte. Sono ora in corso i controlli da parte del personale USAR

Esplode casa ad Avezzano - due persone salvate dalle macerie : Esplosione in una casa a due piani ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, per cause ancora da accertare. Due persone erano rimaste bloccate sotto le macerie, ma sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. L'intervento prosegue ma al momento non sono segnalati altri dispersi. Ferito nell'esplosione anche un vicino di casa già trasportato in ospedale. Rimasta incolume l'anziana madre dell'uomo che al momento ...

Esplode casa ad Avezzano - intera famiglia sotto le macerie : L'Aquila - Questa mattina una forte esplosione ha risvegliato il quartiere san Nicola di Avezzano, dove forse ha causa di una fuga di gas una casa è esplosa, e stando a prime informazione sotto le sue macerie sarebbe rimasta un'intera famiglia di tre persone. Sul posto dopo l'allarme lanciato dai vicini sono a lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando le persone rimaste incastrate Sul posto anche la polizia locale, ...

Napoli - fanno Esplodere fuochi d'artificio e incendiano una casa : Quattro persone sono state denunciate: due per incendio doloso e accensione di fuochi pericolosi e due per favoreggiamento. Sembra che i fuochi d'artificio siano stati fatti esplodere nel corso di una ...

Fanno Esplodere botti e incendiano casa : NAPOLI, 13 FEB - Fanno esplodere dei fuchi d'artificio in strada, forse per una festa, e causano l'incendio di un appartamento: è accaduto la scorsa notte a Napoli, una donna è riuscita a mettersi in ...

Esplode bombola in casa - 77enne ustionato : ANSA, - VILLANOVA MONTELEONE, SASSARI,, 6 FEB - Un uomo di 77 anni di Villanova Monteleone, Sassari,, Antonio Tilocca, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in ...

Napoli - Esplode la stufa in casa : bambina gravemente ustionata : Una bambina di 12 anni di Palma Campania, nel Napoletano, ha rischiato di morire in seguito all"esplosione di una stufa all"interno della sua abitazione. Sfiorata la tragedia ieri sera per un incidente domestico che poteva avere conseguenze molto più gravi.Secondo una prima ricostruzione dell"accaduto la bambina sarebbe stata investita in pieno dalla deflagrazione del termo-camino ed è rimasta ustionata in più parti del corpo. Le cause ...

Castellammare - si barrica in casa e minaccia di farsi Esplodere : Si barrica in casa e minaccia di farsi eplodere, panico nel pomeriggio a Castellammare in via De Gasperi. L'uomo che vive con la madre in un palazzo del centro città a pochi passi dal lungomare, era ...

Macerata - Esplode caldaia in una casa. Grave bambina di 19 mesi : La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Salesi di Ancona: l'esplosione è avvenuta intorno alle 19 in una casa di Cingoli, in provincia di Macerata.Continua a leggere

Paura in casa - fulmine colpisce l’abitazione e la tv Esplode davanti alla famiglia : Momenti di Paura per il nucleo familiare che da poco aveva finito di pranzare quando la tv è esplosa dopo che un fulmine aveva centrato in pieno l'abitazione. L'impianto elettrico infatti è saltato ma fortunatamente la situazione è rimasta sempre sotto controllo e non ci sono stati feriti né intossicati.Continua a leggere

“La casa sta per Esplodere” : l'ultima frontiera della truffa - anziani derubati : E' successo a Rezzano, in provincia di Brescia. Dei finti operai hanno fatto credere ad una coppia che la loro casa stesse...