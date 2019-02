Delitto di Arce | Serena aggredita in caserma e poi lasciata morire nel boschetto

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Si stringe il cerchio intorno a Marco Mottola, al padre – il maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione di– e alla madre Annamaria, indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere per ildiMollicone. Le perizie contenute nell’informativa preparata dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone, insieme ai colleghi del Ris, per la pm Beatrice Siravo ed il procuratore di Cassino Luciano d’Emmanuele, chiariscono finalmente cosa è accaduto l’1 giugno del 2001.La ragazza è stata, percossa e spinta con violenza contro una porta dell’appartamento a disposizione della famiglia del comandante. Tramortita per una frattura alla tempia, è stata dapprima tenuta nascosta e poi trasportata in undistante circa otto chilometri da, legata, imbavagliata e...