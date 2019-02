Come darsi una mossa in primavera

Dolce&Gabbana assume : le posizioni aperte e Come candidarsi : Grandi opportunità per chi desidera lavorare nel mondo della moda. Dolce&Gabbana infatti ha dato il via ad una campagna di recruiting volta ad all'assunzione di nuovo personale in Lazio, Lombardia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria e Sardegna. Diverse le figure richieste, così come i requisiti necessari per candidarsi.Continua a leggere

Amazon assume lavoratori : le posizioni aperte e Come candidarsi : La famosa compagnia internazionale specializzata nel settore dell'e-commerce è alla ricerca di nuovo personale da assumere presso le sue diverse sedi italiane. Le selezioni sono rivolte sia a diplomati che laureati, a seconda del ruolo richiesto, che siano alle prime armi o già professionisti avviati.Continua a leggere

Come candidarsi alle Elezioni Europee con il Movimento 5 Stelle : Via alla ricerca di candidati per le Elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle: sul Blog delle Stelle le istruzioni per partecipare alla selezione, che avverrà tramite la piattaforma Rousseau. C'è tempo dal 13 al 25 febbraio, poi toccherà al voto degli iscritti, attraverso la nuova funzione del portale.Continua a leggere

Il Mater Olbia cerca personale : le figure richieste e Come fare a candidarsi : cercasi medici per il Mater Olbia. cercasi personale per il Mater Olbia. Il nosocomio è alla ricerca di medici specializzati per l'imminente apertura. Le figure ricercate sono specialisti in anestesia,...

Cento posti di lavoro in Hilton Hotel : i profili richiesti e Come candidarsi : La famosa catena alberghiera ha dato il via ad una campagna di recruiting che porterà all'assunzione qui in Italia di ben 100 nuove risorse umane. Diverse le figure ricercate dall'Hilton, così come le sedi di impiego. Le selezioni si terranno a marzo, attraverso due Open Day organizzati a Milano ed a Roma.Continua a leggere

Concorso Segretari Comunali - domande entro oggi : Come candidarsi : Ancora poche ore alla presentazione delle domande per partecipare al Corso Concorso Segretari Comunali e provinciali: il termine per l’iscrizione scade oggi, 11 febbraio 2019, alle ore 23.59. L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha infatti portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Pubblicazione a cui è seguito un ...

Assunzioni in Eurospin : le posizioni aperte e Come candidarsi : La famosa catena di discount alimentare ha pubblicato sul proprio sito web nuove inserzioni lavorative. Le selezioni sono rivolte a laureati e diplomati, professionisti o alle prime armi, che andranno a ricoprire sia ruoli operativi che d'ufficio nelle diverse sedi di Eurospin presenti sul nostro territorio.Continua a leggere

Lavorare Come assistente di volo per la Blue Panorama : Come candidarsi : La compagnia area italiana Blue Panorama ha dato il via all'assunzione di 80 assistenti di volo certificati. Gli interessati potranno prendere parte ai due Open Day organizzati dall'azienda a Roma e a Milano. Di seguito i requisiti per partecipare alle selezioni e come presentare la propria candidatura.Continua a leggere

La compagnia aerea Volotea cerca personale in Sardegna : Come candidarsi : Opportunità di lavoro con Volotea. La selezione è in programma a Cagliari a febbraio e a marzo, con il nome evocativo di Recreuting Day. Sono 40 le figure tra hostess e steward ricercate dalla ...

Blue Panorama Airlines cerca 80 assistenti di volo : Come candidarsi : La compagnia aerea è alla ricerca di assistenti di volo certificati: ecco quali sono i requisiti richiesti e le modalità con...

Lavorare in banca - BNL BNP Paribas assume : Come candidarsi : Si aprono spiragli lavorativi per chi è interessato a Lavorare nel mondo delle banche. Il gruppo BNL BNP Paribas ha infatti pubblicato degli annunci di lavoro rivolti sia a professionisti che a tirocinanti. Il nuovo personale si andrà ad inserire presso le diverse sedi presenti sul territorio nazionale.Continua a leggere

Navigator : requisiti - mansioni - stipendio - Come candidarsi : le novità : Il famoso decretone sulle pensioni e reddito di cittadinanza, firmato ieri dal Capo dello stato, Sergio Mattarella, è pronto per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, e quindi per iniziare a produrre i primi effetti: primo fra tutti l’entrata in vigore della misura bandiera dei 5 stelle, volta reinserire a livello lavorativo e sociale le fasce più deboli della popolazione, senza reddito o con reddito basso e senza lavoro e l’assunzione di ...

Concorso 65 Infermieri Catanzaro 2019 - scadenza 17 febbraio : Come candidarsi : Nuove opportunità di lavoro per aspiranti Infermieri: l’azienda Ospedaliera Universitaria di Catanzaro ha indetto un bando di Concorso per 65 Infermieri all’ospedale di Catanzaro. Il personale sarà assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, con riserva di 32 posti, in favore del personale in servizio a tempo determinato. Vediamo in dettaglio tutte le informazioni utili per chi volesse candidarsi: bando, come fare domanda, i requisiti ...

Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019 : nuovi postini - Come candidarsi : Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019: nuovi postini, come candidarsi Posti e Assunzioni Poste Italiane a gennaio Continua la massiccia campagna di Assunzioni di Poste Italiane che va avanti da mesi. Nella nuova tornata l’azienda di servizi cerca portalettere da inserire nel proprio organico con contratti a tempo determinato per esigenze legate a copertura di personale assente oppure per fare fronte a picchi di lavoro stagionale. La ...