Sci – City Event | vittoria di Zanhausern e Shiffrin a Stoccolma | Moelgg si ferma ai quarti

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : nel parallelo maschile trionfa ancora Ramon Zenhaeusern - fuori ai quarti Manfred Moelgg : Il parallelo maschile del City Event di Stoccolma va allo specialista Ramon Zenhaeusern: l’elvetico vince la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino battendo nell’atto conclusivo il padrone di casa svedese Andre Myhrer, giustiziere ai quarti di finale del nostro unico atleta in gara, Manfred Moelgg. Terzo gradino del podio per l’austriaco Marco Schwarz. Nella big final trionfa l’elvetico Ramon Zenhaeusern, che ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : anche il parallelo femminile sorride a Mikaela Shiffrin! Subito fuori Chiara Costazza ed Irene Curtoni : Il City Event di Stoccolma, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride a Mikaela Shiffrin: nel parallelo femminile la statunitense trionfa superando in finale la teutonica Christina Geiger. Il terzo gradino del podio è per la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson, mentre escono agli ottavi le nostre due rappresentanti, Chiara Costazza ed Irene Curtoni. Nella big final si impone la statunitense Mikaela Shiffrin che, al termine di ...

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : Hirscher out nei quarti - Shiffrin favorita. Moelgg fuori ai quarti - azzurre agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : riparte la Coppa del Mondo - Hirscher out nei quarti - Shiffrin favorita. Moelgg fuori ai quarti - azzurre agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : riparte la Coppa del Mondo - Hirscher e Shiffrin favoriti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : il tabellone e l’elenco dei partecipanti. Programma - orari e tv : Dopo i Mondiali di Are, la Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Stoccolma, dove domani si svolgerà il City Event. Una gara spettacolare, in cui i migliori atleti del circuito si affronteranno in uno slalom parallelo in notturna. L’inizio della competizione è infatti fissato alle ore 17.30, quando scatteranno gli ottavi di finale. In gara troveremo tre azzurri. Al maschile Manfred Moelgg sarà opposto nel primo turno al francese Clement Noel, ...

Sci alpino - riparte subito la Coppa del Mondo! A Stoccolma un City Event in notturna - torna lo show del parallelo : I Mondiali di Are si sono appena chiusi e già da domani riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo fa sempre dalla Svezia, visto che è in programma il City Event di Stoccolma. Ritorna dunque lo spettacolo del parallelo in notturna con sfide dirette tra migliori della classifica di slalom sia in campo maschile sia femminile. Proprio tra le donne c’è grandissima attesa per l’annunciato duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, ...

Sci alpino - martedì 19 febbraio il city event di Stoccolma : al via Moelgg - Costazza e Curtoni : Moelgg, Costazza e Curtoni in gara nel city event di Stoccolma di martedì 19 febbraio. Italia sul podio nel 2016 con Gross Sono tre gli azzurri che prenderanno parte martedì 19 febbraio al city event di Stoccolma (ore 17.30, diretta tv Raisport ed Eurosport e collegamenti su RadioRai). Si tratta di Manfred Moelgg in campo maschile e Chiara Costazza e Irene Curtoni fra le donne. E’ la quarta volta che la Coppa del mondo approda nella ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : programma - orari e tv : I Mondiali si sono appena chiusi e la Coppa del Mondo riparte immediatamente sempre dalla Svezia. Infatti martedì è in programma il City Event da Stoccolma. Un vero e proprio spettacolo con la sfide di slalom parallelo in notturna. Ci saranno tutti i migliori anche perchè si assegnano punti per la classifica generale. In casa Italia sono stati convocati Manfred Moelgg, Chiara Costazza ed Irene Curtoni, quest’ultima reduce dal bronzo nel ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per il City Event di Stoccolma - si torna subito in pista : Il Circo Bianco non conosce soste, oggi si sono conclusi i Mondiali ma martedì 19 febbraio tornerà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con il City Event di Stoccolma. Nella capitale svedese ci sarà grande spettacolo con le grandi stelle di entrambi i sessi pronte a regalare emozioni a pochi giorni di distanza dalla rassegna iridata, saranno protagonisti anche tre italiani: Manfred Moelgg che dovrebbe avere smaltito nel frattempo la febbre che ...

Sci freestyle - Mondiali halfpipe 2019 : Aaron Blunck e Kelly Sildaru in trionfo a Park City : A Park City (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato grazie alla classe degli atleti che hanno incantato il pubblico con le loro proverbiali acrobazie. MASCHILE – Lo statunitense Aaron Blunck si è confermato sul trono del Pianeta, il 22enne ha festeggiato di fronte al proprio pubblico grazie a una prestazione di assoluto spessore che è stata premiata con 94.20 punti. ...

Martina porta a casa il bronzo nella Coppa del mondo di Sciabola a Salt Lake City : 'Questo risultato è una dimostrazione che siamo comunque una squadra di altissimo livello. Questo è solo l'inizio'. Così ha commentato la vittoria Martina Criscio, al termine della gara. Il prossimo ...

Scherma – Coppa del mondo di Sciabola : 9 azzurre nel main draw di Salt Lake City : Coppa del mondo di sciabola: 9 azzurre nel main draw della tappa di Salt Lake City Saranno nove le azzurre chiamate ad affrontare nel tardo pomeriggio di oggi gli asSalti del primo turno del main draw della tappa di Salt Lake City del circuito di Coppa del mondo di sciabola femminile. E’ il verdetto emesso nella prima giornata di gara svoltasi sulle pedane dello Utah e che è stata dedicata alla fase di qualificazione. Alle due ...

L'uScita del city builder strategico Anno 1800 slitta al mese di aprile : Come riporta DSOGaming, Ubisoft ha appena annunciato che Anno 1800 è stato posticipato fino al 16 aprile. Il publisher ha affermato che mentre è molto contento di dove il gioco è arrivato, ha deciso di ritardarlo per perfezionarlo ulteriormente."Siamo molto contenti di dove il gioco e il suo ampio mix di funzionalità sono oggi, ma sappiamo che può essere ancora migliore. Queste settimane extra ci permetterAnno di offrire un gioco che rispecchi ...