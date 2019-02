Permesso soggiorno | Cassazione | dl sicurezza non è retroattivo

Padova. «Allo straniero che non versa i contributi non va negato il Permesso di soggiorno» : archivio, Il caso Il caso riguarda una donna di origini africane che vive nel nostro Paese da ormai dieci anni e lavora, con regolare partita Iva, come interprete. Tra i suoi clienti, figurerebbe ...

Varese : finti matrimoni per ottenere Permesso soggiorno - due arresti : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Aveva organizzato un giro di finti matrimoni tra cittadini marocchini e giovani donne italiane in difficoltà per garantire agli stranieri il permesso di soggiorno in Italia. Un uomo è stato arrestato e quattro donne italiane sono state sottoposte all’obbligo di firma con

Aveva falsificato il Permesso di soggiorno : espulso : Il Questore di Pordenone Marco Odorisio , ha disposto l'allontanamento dal territorio nazionale, con imbarco su un aereo in partenza dall'aeroporto di Venezia, di un 27enne ghanese . Il giovane era ...

Genova - migrante si suicida sotto un treno : gli avevano negato il Permesso di soggiorno : Prince Jerry, laureato in chimica, studiava a Genova per vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Si è buttato sotto un treno dopo che la sua richiesta per motivi umanitari è stata rifiutata a causa delle nuove norme. Cgil: “Non smetteremo mai di contrastare il decreto sicurezza".Continua a leggere

I Paesi Bassi daranno il Permesso di soggiorno a 600 bambini rifugiati e alle loro famiglie : Ma per via di un accordo politico, la legge in base a cui riceveranno il permesso sarà successivamente abolita

Cina propone Permesso di soggiorno a Elon Musk - : "Spero di trasformare Tesla a Shanghai in un modello per il mondo intero, amo molto la Cina e sono pronto a venire qui più spesso", ha detto Musk. Li Keqiang, a sua volta, ha osservato che se Musk ...