Biglietti in prevendita per i concerti di Shade dopo Sanremo 2019 in Senza farlo apposta

Ultimo a Lignano Sabbiadoro e Vigevano - Biglietti in prevendita per le 2 date zero : Ultimo a Lignano Sabbiadoro e Vigevano, due nuovi concerti si aggiungono a quelli già annunciati e in programma a partire da aprile. Si tratta di due date zero, la prima in riferimento al tour nei palasport, la seconda anticipa invece il concerto-evento allo Stadio Olimpico di Roma. Ultimo sarà in concerto al Palasport di Vigevano il 25 aprile e sarà invece allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) il 29 giugno, pochi giorni prima de ...

Il cine-concerto di Titanic a Milano per 2 giorni a maggio : prezzi dei Biglietti in prevendita : Il cine-concerto di Titanic a Milano, in anteprima assoluta a maggio. Due giorni, tre spettacoli: il cine-concerto di Titanic sarà al Teatro degli Arcimboldi venerdì 10 maggio alle ore 20.00 e sabato 11 maggio per un doppio appuntamento, alle ore 15.00 e alle ore 20.00. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. I prezzi vanno dai 33 euro ...

I concerti di Loredana Bertè continuano nei teatri dopo Sanremo 2019 : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i concerti di Loredana Bertè dopo il successo a Sanremo 2019 in Cosa di aspetti da me. dopo la prima parte del tour, l'artista di Bagnara Calabra è pronta a tornare sul palco per una nuova serie di spettacoli che inizieranno dal TuscanyHall di Firenze a cominciare dal 29 marzo, per concludersi al Teatro Creberg di Bergamo il 17 maggio prossimo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ...

Martina Attili in tour nel 2019 - le prime date a Roma - Torino e Milano : Biglietti in prevendita : Martina Attili in tour nel 2019: sono state annunciate le prime tre tappe della tournée della cantante che ha conquistato il pubblico a X Factor. Il 4 maggio, Martina Attili sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 9 maggio al Teatro Concordia di Torino. Infine, il 13 maggio, si esibirà al Teatro dal Verme di Milano. Sono questi i primi tre concerti in programma per la tournée di Martina Attili che prende il nome dal singolo inedito ...

Lewis Capaldi a Milano - un unico concerto in Italia nel 2019 : Biglietti in prevendita : Lewis Capaldi a Milano, mercoledì 30 ottobre per un concerto al Fabrique. Il cantautore scozzese annuncia le date del tour europeo che passerà anche per l'Italia per un'unica data il prossimo ottobre. La location scelta è quella del Fabrique di Milano e i biglietti per lo spettacolo saranno disponibili al prezzo unico di 20 euro ai quali aggiungere i diritti di prevendita. La prevendita dei biglietti inizierà alle ore 11.00 di giovedì 21 ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei Biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Briga Acustico Tour 2019 - Biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...

Infinito il tour d’addio di Ennio Morricone - si aggiunge una data a Mantova : Biglietti in prevendita : Il tour d'addio di Ennio Morricone si arricchisce di una nuova data. Il 60 Years of Music sbarca ora a Mantova, il 28 giugno, per il concerto all'Esedra di Palazzo Te. I biglietti sono in prevendita da sabato 16 febbraio alle ore 10. La consegna dei biglietti è garantita dalle modalità classiche, con consegna sul luogo dell'evento e consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, è necessario presentare la ricevuta ottenuta da TicketOne e ...

Alvaro Soler in concerto in Italia in estate - a Merano ed Asiago : prezzi dei Biglietti in prevendita : Alvaro Soler in concerto in Italia, per due eventi nei mesi di luglio e di agosto. Le date sono quelle di giovedì 11 luglio al Maia Music Festival presso Ippodromo Maia di Merano (BZ) e di venerdì 9 agosto ad Asiago Live in Piazza Carlo ad Asiago (VI). I due concerti seguono quello già in programma per il 9 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per il quale so o disponibili sono pochi biglietti in prevendita su TicketOne e nei punti ...

Anche Alex Britti e Max Gazzè all’Umbria Jazz - si completa il calendario : info e Biglietti in prevendita : Anche Alex Britti e Max Gazzè all'Umbria Jazz 2019, così da completare il calendario degli eventi che si terranno in estate in quel di Perugia. I due artisti si erano già cimentati in una prova a due voci nel 2017, quando sbarcarono all'Auditorium Parco della Musica di Roma per onorare le radici del blues che li accomunano, così come era accaduto negli anni '90 quando avevano diviso il palco di alcuni locali a tema europei. Con loro, sul ...

Nuove date dei concerti dei King Crimson in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita : Si aggiungono nuovi concerti dei King Crimson in Italia nel 2019 dopo l'annuncio del calendario con i live che hanno deciso per il nostro paese e con i quali torneranno sui nostri palchi a stretto giro di settimane. Con il tour Italiano e quello internazionale, i King Crimson andranno a festeggiare i loro primi 50 anni di carriera includendo anche la prestigiosa location dell'Arena di Verona. La nuova data è invece in programma per il 6 ...

Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita per il tour : Sono ufficiali i Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia con i Saucerful Of Secrets, di cui da anni è leader. Il collettivo è quindi pronto a tornare in Italia per una serie di Concerti che hanno deciso di destinare al nostro paese per la bella stagione. Gli spettacoli in Italia iniziano con la data dell'8 luglio all'Arena la Civitella di Chieti, per continuare il 14 luglio al Pala De André di Ravenna. Il 16 luglio è il turno ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Paola Turci dopo le anteprime per Viva da morire : Sono annunciati i concerti di Paola Turci dopo il rilascio di Viva da morire, nuovo album che seguirà alla partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale gareggia con il brano L'ultimo ostacolo. I Biglietti saranno in prevendita a cominciare dalle 16 dell'8 febbraio, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare da venerdì 15 febbraio. Il tour avrà inizio dal 12 novembre al Teatro Colosseo di Torino e proseguirà fino alla prima ...