Clienti Sky ingannati secondo l’Antitrust | 7 milioni di multa ma i rimborsi?

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Notizia di oggi 18 febbraio: Sky è stata ritenuta "colpevole" di aver ingannato i suoiagli inizi della stagione calcistica 2018/2019. L'Antirust ha stabilito una pesante sanzione di ben 7di euro ai danni del colosso satellitare per pubblicità ingannevole diffusa dalla scorsa estate fino in autunno, in concomitanza con il lancio sul nostro mercato della piattaforma DAZN.Perché è colpevole Sky? Idella piattaforma non sarebbero stati sufficientemente informati della riduzione dell'offerta del pacchetto calcistico proprio all'inizio del campionato corrente. Come è noto, da fine agosto, gli abbonati a Sky hanno potuto godere di sole 7 partire su 10 per ogni giornata di campionato della serie A, mentre gli è stato completamente precluso il campionato di serie B.quanto verificato dall'Antitrust, inon sarebbero stati sufficientemente informati ...