Adrian | sospensione prolungata per altre due settimane?

blogo

: Che fine ha fatto Adrian? – la verità sulla sospensione prolungata - Fr4ncyTUrry : Che fine ha fatto Adrian? – la verità sulla sospensione prolungata - BITCHYFit : Che fine ha fatto Adrian? - la verità sulla sospensione prolungata | BitchyF - Kikass__ : -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Se la gestazione del progetto era stata lunga e tortuosa, la messa in onda sta seguendo la medesima scia., la serie animata ideata, scritta e diretta dao Celentano, accompagnata da un breve show d'apertura intitolato Aspettando, in onda dal Teatro Camploy di Verona, sembra essersi fermato alla quarta puntata, andata in onda ormai lo scorso 4 febbraio perché, stando ad un tweet condiviso dal giornalista Francesco Canino, la quinta puntata della serie-evento non sarebbe prevista né per quanto riguarda il 25 febbraio 2019, né per il lunedì successivo, 4 marzo 2019.Dopo i risultati mediocri ottenuti dalla quarta puntata (1.527.000, 7,66% per il cartone animato e 2.295.000, 8,92% per lo show), per, sono sopraggiunti ulteriori "guai" a causa dell'imminente arrivo delle due nuove puntate de Il Commissario Montalbano, in onda precisamente l'11 febbraio e ...