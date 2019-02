Formula E | round Messico | Di Grassi beffa Wehrlein sul traguardo

Formula E - Round 4 : Città del Messico : Questo sabato torna in scena la Formula E con l'ePrix di Città del Messico. Si corre sul circuito Hermanos Rodriguez, a oltre duemila metri d'altitudine: unaltra bella sfida per le monoposto del campionato full electric.Lo scenario. La Formula E arriva a Città del Messico con una classifica che non rispecchia pienamente i valori mostrati in pista nelle prime gare del campionato. In testa alla classifica c'è Sam Bird con 43 punti, due in più di ...