F1 | la Williams non è pronta | “salteremo il primo giorno di test”

F1 - Test Barcellona 2019 : la Williams non scenderà in pista nella prima giornata di test : Se il buongiorno si vede dal mattino… La Williams ha annunciato che non potrà prendere parte alla prima giornata dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona che prenderanno il via domani. La FW42 è stata presentata, ha messo in mostra la nuova colorazione ma, come ha annunciato la scuderia inglese tramite i propri canali social, non è pronta. Un campanello d’allarme davvero enorme per una scuderia reduce dalle annate peggiori ...

Australian Open - Serena Williams : 'Non ho perso per paura ne per infortunio alla caviglia' : 'Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina'. Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del ...

Australian Open - Serena Williams regina di sportività : “non ho perso per la caviglia - onore alla Pliskova” : Serena Williams ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dagli Australian Open per mano di Karolina Pliskova “Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina“. Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del match perso ai quarti di finale dell’Australian Open contro la ceca Karolina Pliskova, dopo aver mancato 4 ...

Simona Halep : 'Serena Williams non mi intimidisce più.Solo grande rispetto' : Simona Halep non fa drammi dopo la sconfitta in tre set , 6-1 4-6 6-4, contro Serena Williams agli Australian Open. In conferenza stampa la numero uno del mondo ha voluto sottolineare la sua reazione dopo aver perso il primo set in modo netto. 'Non mi sono spaventata per il primo set, perché sapevo di poter giocare meglio se avessi iniziato a muovermi ...

Australian Open 2019 - Serena Williams : “Ho espresso il miglior tennis. Il mio segreto? Non mi arrendo mai!” : Saluta Melbourne anche la numero uno del mondo, la rumena Simona Halep, che lotta con le unghie e con i denti ma alla fine deve cedere alla statunitense Serena Williams, che nel quarto turno degli Australian Open 2019 si impone con lo score di 6-1 4-6 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco. Una partita nella quale l’ampia gamma di colpi dell’americana ha finito per fare la differenza al cospetto di una Halep di ottima qualità. Per ...

Australian Open – Kvitova - quanta sicurezza : “Serena Williams? Può vincere Slam - ma non la temo” : Petra Kvitova ha ammesso di non provare alcuna paura nell’affrontare Serena Williams, dichiarando però che la tennista americana è sempre favorita negli Slam Petra Kvitova ha iniziato il suo 2019 nel migliore dei modi. La tennista ceca ha vinto il torneo di Sydney, presentandosi agli Australian Open con grande fiducia. Intervistata dalla CNN, l’ex campionessa di Wimbledon ha spiegato di avere ottime sensazioni per lo Slam ...

Australian Open – Osaka spiazza tutti : “vittoria? Non sono ossessionata - mi basta il 3° turno! Favorita? Serena Williams” : Naomi Osaka spiazza tutti con una delle sue solite conferenze stampa: la tennista nipponica svela di non essere ossessionata dalla vittoria e di puntare ad arrivare… al terzo turno Lunedì particolare per il mondo del tennis: oggi iniziano gli Australian Open! Nel tennis WTA resta la solita incertezza su chi potrebbe essere la possibile favorita per la vittoria del torneo, anche se i nomi di Serena Williams e Naomi Osaka sono fra i ...

Robbie Williams non sopporta il vicino di casa Jimmy Page e spara la musica a tutto volume : La "battaglia" tra Robbie Williams e Jimmy Page continua. Ma la musica c'entra poco, stavolta. I due musicisti sono vicini di casa nel quartiere di Kensington, a Londra, e non se le mandano a dire da tempo. L'ultima novità della disputa è un grande classico delle liti tra vicini: la musica troppo alta. Robbie Williams, per infastidire l'ex chitarrista dei Led Zeppelin, ha mandato a tutto volume "Black Sabbath, Pink Floyd e Deep ...

Hopman Cup – Serena Williams non basta : USA ko anche contro la Gran Bretagna : Stati Uniti ko contro la Gran Bretagna alla Hopman Cup, Serena Williams non basta agli USA ko nel singolare maschile e nel doppio misto Sesta giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni, organizzato dall’Itf sul cemento australiano, che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth Arena’. Tra la ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Tennis – Hopman Cup - Serena Williams non basta agli USA : la Grecia batte i tennisti a stelle e strisce : Alla Hopman Cup Serena Williams vince per gli Stati Uniti, ma la Grecia trionfa nella sfida diretta contro gli USA grazie al doppio misto ed a Tsitsipas Terza giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di Tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni organizzato dall’Itf sul cemento australiano che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth ...

Serena Williams : 'Non voglio tornare sulla polemica con Ramos agli US Open' : Serena Williams ha recentemente parlato del suo tentativo di eguagliare il record di 24 titoli Slam di Margaret Court. Dopo la sconfitta contro sua sorella Venus ad Abu Dhabi, l'ex numero 1 del mondo ha dichiarato: 'Il numero 24 è sempre stato significativo fin da quando ne avevo 22, e poi 23. Si tratta di un record che voglio chiaramente, ma per arrivarci devo essere in grado di battere ...