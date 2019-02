Cade in un canale ghiacciato  a 2100 metri di quota Muore un’alpinista 44enne

Tragedia sfiorata a Campitello Matese : sciatore Cade in un burrone e precipita in un canale ghiacciato : L'uomo, un 38enne di Termoli, è stato raggiunto dagli operatori del soccorso in montagna della Polizia, che si sono calati nel precipizio. Gravi le lesioni riportate, ma il rischio corso è stato ...

Fabrizio Corona show su Canale 5 : gli Cade un dente per terra mentre parla con la Toffanin : Sabato 19 gennaio Fabrizio Corona è stato ospite di Verissimo e, oltre a promuovere il suo nuovo libro in uscita, l'uomo ha parlato di tante cose molto interessanti. Una rivelazione inaspettata che ha fatto l'imprenditore su Canale 5, riguarda la sua ex Silvia Provvedi; pare che la ragazza l'abbia tradito più volte con vari personaggi famosi, tra i quali Fedez. Durante l'intervista con la Toffanin, poi, l'ex re dei paparazzi si è reso ...