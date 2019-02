Monopattini elettrici Lime | al via i primi test-day in Italia

Monopattini elettrici - sotto attacco hacker accelerano senza controllo : Non è un segreto ormai che quando si tratta di Internet delle Cose e di oggetti connessi i produttori farebbero meglio a proteggere meglio i propri dispositivi, ma l’ultima dimostrazione al riguardo data dalla società di ricerca e sicurezza informatica Zimperium è particolarmente inquietante. Il gruppo ha infatti dimostrato in un video pubblicato in queste ore di essere riuscita a inserirsi all’interno del sistema di controllo del ...

Monopattini elettrici - è allarme negli Usa. Solo nel 2017 oltre 1.500 feriti : A vederli, si direbbero innocui e divertenti. Eppure, i Monopattini elettrici possono nascondere pericoli non indifferenti, con cui gli Stati Uniti si stanno scontrando già da diverso tempo. Quella che nelle nostre città è sbarcata proprio negli ultimi tempi, oltreoceano è una mania che esiste già da un paio d’anni e che promette di rivoluzionare il sistema dei trasporti urbani anche qui, in Europa e – verrebbe da dire “addirittura” ...

Arriva in Italia lo sharing dei Monopattini elettrici : La prima riguarda le buche, un argomento che prima veniva preso quasi sul ridere, adesso, visti i fatti di cronaca avvenuti recentemente, se ne comincia a parlare con molta più preoccupazione. Ci ...

Cosa se ne farà Uber dei suoi Monopattini elettrici? : Uber ha pensato bene di unire due settori molto in voga (troppo?) negli ultimi mesi: guida autonoma e monopattini condivisi. Starebbe lavorando a biciclette e “scooter” (come li chiamano negli Stati Uniti) elettrici in grado di spostarsi da soli. Con l'obiettivo di sviluppare queste funzioni, sarebbe nata una nuova divisione, Micromobility Robotics, che opera all'interno di Jump, la società specializzata in bici elettriche condivise che Uber ha ...

Monopattini elettrici - prepariamoci a un’invasione silenziosa : HelbizHelbizHelbizHelbizPassando per il centro di Milano non si può fare a meno di notarli. Piccoli, silenziosi, scattanti: sono i Monopattini elettrici con cui Helbiz, società americana fondata nel 2017, vuole rivoluzionare il concetto di trasporto personale. Altrove, soprattutto sulla West Coast americana, è già successo: «Questo tipo di mobilità condivisa è ideale per chi vive in città», spiega Salvatore Palella, l’italianissimo CEO della ...

La migrazione dei Monopattini elettrici : Andare in monopattino quando piove o nevica può essere un problema, ma le società che li noleggiano hanno una soluzione al calo di clienti: spostare i loro mezzi in posti più caldi