La Clerici va | pari col trashissimo Uomini e donne del prime time

Ascolti Tv : lo «scontro» fra Antonella Clerici e Maria De Filippi finisce in parità : «Fa schiuma ma non è un sapone»Il caso BigazziIl ritorno dopo la gravidanzaI maloriIl ricordo di OliverIl team storicoIl ritorno di Fabrizio Frizzi in tvIl ricordo di FabrizioL'addioBionde, potenti e di successo. A legare Antonella Clerici e Maria De Filippi non è solo la simpatia che hanno sempre riconosciuto l’una all’altra, ma anche un certo nervosismo nello scontrarsi nelle serate più delicate del palinsesto televisivo. Quando ...