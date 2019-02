Judo | European Open Roma 2019 | Matteo Piras e Mattia Miceli sul podio nei -66 kg!

Judo - European Open Roma 2019 : il calendario del fine settimana. Orari e programma delle gare : La stagione agonistica 2019 di Judo entra nella sua fase calda con l’appuntamento più importante del calendario in programma in terra italiana, vale a dire l’ European Open di Roma . Il torneo si terrà sabato 16 e domenica 17 febbraio al PalaPellicone di Ostia e quest’anno sarà dedicato alle sette categorie di peso maschili, con una nutrita rappresentativa italiana che proverà a ben figurare davanti al proprio pubblico. ...

Judo – A Roma il salotto dell’European Judo Union con 51 Nazioni : Roma Open: nella Capitale il salotto del Judo per 51 Nazioni Sabato e domenica il PalaPellicone si trasforma in un salotto. Sarà il salotto del Judo italiano, il salotto dell’European Judo Union, condiviso con Oberwart, ed il salotto per le 51 Nazioni che hanno aderito a questa Continental Open. Con cinquecento atleti in gara, l’Open-Rome rappresenta un confronto per le categorie maschili dai contenuti tecnici elevati e ...