Google App 9 27 arriva con più Material Design e nuove funzionalità

App sempre aggiornate : Google permetterà l’aggiornamento delle applicazioni preinstallate anche senza accedere : Sono numerosi i produttori di smartphone che decidono di includere nei propri dispositivi delle applicazioni preinstallate. I consumatori, quindi, troveranno più o meno software già installati nel proprio device. Per il momento, nel caso in cui l’utente decidesse di non accedere a Google Play Store, mediante l’inserimento delle credenziali del proprio account Google, queste applicazioni […] L'articolo App sempre aggiornate: ...

OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS : OnePlus ha annunciato l'importante decisione di integrare Google Duo all'interno di dialer, contatti ed app per i messaggi della sua OxygenOS. L'articolo OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store : Grazie gli sforzi messi in atto da Google, le applicazioni dannose rimosse dal Play Store sono aumentate del 55% nel corso dell'ultimo anno. L'articolo Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Se cerchi "grandi scrittori" su Google può apparirti la foto di Matteo Salvini : Cercare "grandi scrittori" su Google e trovarsi davanti il volto di Matteo Salvini. Può capitare anche questa follia nel mondo degli algoritmi e forse Google Italia potrebbe dare qualche spiegazione di come sia possibile tutto questo.A far notare per primo sui social network il divertente bug è stato l'account ufficiale dell'associazione culturale Tlon. La ricerca dà ogni volta dei risultati diversi con dei volti diversi di ...

App Google svela numerose novità in lavorazione nella versione beta 9.23 : Stranamente, questa volta sono presenti due versioni beta distinte dell'App Google, 9.21 e 9.23, apparentemente molto simili, che rivelano entrambe un nuovo ID dispositivo Assistant denominato "nexus", una funzionalità "Labs" e novità per il supporto alle auto. L'articolo App Google svela numerose novità in lavorazione nella versione beta 9.23 proviene da TuttoAndroid.

Google 1 – Toyota 0 - ma a vincere sono gli automobilisti : Android Auto “parla” giapponese : Con un annuncio al Chicago Auto Show, Toyota ha ufficializzato una mossa che era nell'aria, aprendo ad Android Auto le portiere delle proprie vetture L'articolo Google 1 – Toyota 0, ma a vincere sono gli Automobilisti: Android Auto “parla” giapponese proviene da TuttoAndroid.

Google presenta le Trusted Web Activity e la gestione delle app Android in G Suite : Google introduce Trusted Web Activity per gli sviluppatori, e semplifica la vita degli amministratori di G Suite con la gestione delle app Android. L'articolo Google presenta le Trusted Web Activity e la gestione delle app Android in G Suite proviene da TuttoAndroid.

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona L'articolo Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android proviene da TuttoAndroid.

Trascrizione istantanea e Amplificatore - le app di Google per aiutare chi ha problemi di udito : Smartphone, tablet e PC hanno cambiato il nostro modo di tenerci in contatto con le persone e di fruire di contenuti. Le videochiamate, le serie TV in streaming e i messaggi vocali sono esempi di comodità hi-tech, di cui però non tutti possono beneficiare. Pensiamo, per esempio, alle persone con problemi di udito. Sono una percentuale rilevante dell’utenza, tenendo conto che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità entro il ...

Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google - che conferma la “tassa” alle app del Play Store : "Non abbiamo in programma di ridurre il prelievo del 30%, che crediamo adeguato ai servizi ed alla visibilità che offriamo" L'articolo Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google, che conferma la “tassa” alle app del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Dopo Facebook - Apple revoca il certificato per le app anche a Google : Se si preferisce una difesa più lenta contro i cattivi, più malware, meno privacy e un produttore di piattaforme che raccoglie informazioni private a tonnellate, nel mondo delle app c'è una scelta ...

Google e Facebook violano norme per app iOS - ancora violazione della privacy : I dipendenti di Google e Facebook possono nuovamente utilizzare app private di iOS dopo che Apple ha ripristinato i certificati aziendali necessari. Il produttore di iPhone, ieri, ha bloccato l’accesso alle app di sviluppo di iOS cancellando i certificati di entrambe le società per averli usati in modo scorretto.Sia Google che Facebook hanno violato le norme dell’azienda di Cupertino, distribuendo al pubblico app iOS per la raccolta ...

Facebook e Google fanno marcia indietro sulle “app spia” su iPhone : A boy makes faces while testing out the Animoji feature on an iPhone X at the Apple Store Union Square on November 3, 2017, in San Francisco, California.Apple’s flagship iPhone X hits stores around the world as the company predicts bumper sales despite the handset’s eye-watering price tag, and celebrates a surge in profits. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage (Photo credit should read ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Facebook e Google ...

Google “rammus” appare su Geekbench con Intel Core i7-8500Y e 8 GB di RAM : Google "rammus" è tornato a mostrarsi sulla piattaforma Geekbench in una variante dotata di CPU Intel Core i7-8500Y e 8 GB di RAM. L'articolo Google “rammus” appare su Geekbench con Intel Core i7-8500Y e 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.