Donatella Milani ai ferri corti con Donatella Rettore | la lite a Ora o Mai Più

Rettore contro Donatella Milani : “Arrangiati! Fai cantare i conigli!” : Ora o mai più, Donatella Rettore litiga con Donatella Milani: “Mi ha offesa!” Sembrava andasse tutto bene come sempre e invece, da un momento all’altro, è scoppiato il caos in diretta a Ora o mai più! Al momento dell’esibizione di Donatella Milani in coppia con la sua coach Donatella Rettore, il padrone di casa Amadeus ha infatti subito cambiato tono, facendo un annuncio piuttosto serio. Il conduttore ha infatti rivelato ...

Ora o mai più - Donatella Milani contro Rettore : "Vorrei non cantare con lei". La risposta : "Arrangiati" (video) : La lite tra Donatella Milani e Donatella Rettore (Ora o mai più - Rai 1 - 16 febbraio 2019) from Very Normal TRASH on Vimeo.Donatella è uscita e a casa non c'è, è scoppiata, sparita non sta più con... Donatella Milani! Parafrasando uno dei successi di Rettore, raccontiamo la lite che più ha tenuto banco durante l'ultima puntata di Ora o mai più, il talent show di Rai 1 dedicato alle stelle smarrite della musica italiana. Lo scontro ha visto ...

Donatella Milani sbotta a Ora o mai più : “Mi dite sempre stonata!” : Ora o mai più, Donatella Milani nervosa con la giuria: “Mi sento dire sempre fuori tempo” E’ attualmente il fanalino di cosa della classifica Donatella Milani a Ora o mai più, motivo per il quale nella puntata di stasera, 16 febbraio, è apparsa un po’ nervosa nel momento in cui i Ricchi e Poveri non hanno dato un giudizio positivissimo alla sua interpretazione di uno dei brani più famosi di Patty Pravo (cantato proprio in ...

Donatella Milani oggi : madre - canzoni e carriera. Chi è : Donatella Milani oggi: madre, canzoni e carriera. Chi è Chi è Donatella Milani Donatella Milani fa parte dei ‘big’ della musica italiana degli anni ’80. Nel fiore del suo successo, dopo la canzone Io volevo dirti, scompare dal mondo della musica. Successivamente è stata la stessa Donatella a spiegare la ragione:” […] Da Sanremo è cominciato tutto. Appena uscita da lì, su 31 giorni facevo 28 serate. In una di queste, mi va via la voce ...

Donatella Milani sbotta a Ora o mai più durante le votazioni : “Non si può fare così” : Ora o mai più: dopo il voto di Orietta Berti, Donatella Milani sbotta Un’altra puntata difficile per Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Il duetto sulle note di “Donatella” non ha particolarmente convinto i Coach del programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. La maggior parte dei giurati non […] L'articolo Donatella Milani sbotta a Ora o mai più durante le votazioni: “Non si può fare ...

