Brexit,Conte a May:tutele per cittadini

Il presidente del Consiglioha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica May in merito allaha sottolineato la necessità che l'uscita del Regno Unito dalla Ue avvenga nei termini stabiliti dall'accordo e in maniera ordinata, nell'interesse di tanti-anche italianie imprese coinvolti.Confermata l'importanza del dialogo per evitare un recesso senza accordo. Sulle conseguenze diin ogni scenario, pubblicate informazioni utili sul sito del governo.(Di sabato 16 febbraio 2019)