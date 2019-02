Valentino Rossi | 40 anni e un figlio? Mi piacerebbe | è quasi ora

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

Valentino Rossi : imprese e futuro di un campione senza tempo : Valentino Rossi è, per tutti, un campione senza tempo. Il fenomeno di Tavullia è senza alcun dubbio uno dei centauri più forti di sempre ed alla soglia dei 40 anni, si appresta a prendere parte al motomondiale che sta per iniziare come uno dei piloti favoriti per la vittoria finale. Nato il 16 febbraio 1979 ad Urbino il piccolo Valentino, seguendo le orme del papà, si fa notare già all’età di 11 anni quando debutta nel campionato italiano ...

Valentino Rossi compie 40 anni - ma il Dottore non molla : Hanno calcolato che in questo tempo abbia corso a tutta velocità quasi un milione di chilometri, più di 20 volte il giro del mondo. E non è finita. Non ancora. 'Devo alzare l'asticella, perché il ...

Difficile da credere - ma Valentino Rossi compie 40 anni : Solo pochi campioni sanno andare oltre i record, che pure nel suo caso sono tanti, da unico nella storia del Motomondiale ad aggiudicarsi il titolo iridato in quattro classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Ancor meno sono quelli che vincono, anche se non vincono più tanto, concretamente, come prima, perché sono ormai intimamente radicati nel loro sport e nell'immaginario popolare da marchiare qualsiasi gara con un semplice gesto, una parola, ...

Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia 30 milioni di fatturato : A 20 anni, compiuti nel 1999, si è laureato campione del mondo della 250 con Aprilia ; a 30 anni, nel 2009, è diventato campione del mondo della MotoGP con Yamaha. Quello dei 30 anni è stato il suo ...

Valentino Rossi - parla Agostini : "Corre ancora? Ha due volte 20 anni" : Oggi il mondo è diverso ed è diverso anche il moto mondiale. Per fortuna, aggiungo io". Che rapporto c'è tra voi, tra l'Eroe di ieri è quello del presente? "Un assoluto rispetto reciproco. Non ...

MotoGp – Vincere ancora ed un figlio - Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il suo compleanno : “forse non sarei un buon padre” : Valentino Rossi compie 40 anni: la stampa ed i tifosi celebrano il mito, ma il Dottore pensa solo a correre per Vincere e ad un… figlio! Domani 16 febbraio saranno 40 anni per Valentino Rossi. L’Italia memore delle imprese compiute dal Dottore lo celebra e ovunque, su social network e media) già alla vigilia del compleanno, arrivano gli auguri per il campione di MotoGp. In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Valentino ...

Valentino Rossi compleanno - i tifosi a caccia dell'idolo che non c'è : La festa di uno, anzi, dello sportivo più amato al mondo. Quaranta candeline, ma lui resta un eterno ragazzino. Lo stesso che sfrecciava con il motorino per le strade in discese di Tavullia e poco ...

Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli : “ritiro? Non sono capace a tagliare il prato di casa! Quando smetto metà paddock…” : Il 16 febbraio compirà 40 anni, ma Valentino Rossi non ne vuole sapere di ritirarsi: il Dottore parla dei cambi di prospettiva del suo presente e ironizza sul suo futuro lontano dalla MotoGp Due date segnate in rosso nel febbraio di tutti i fan di Valentino Rossi: oltre il calssico San Valentino, il 16 febbraio è la data che nessun tifoso del ‘Dottore’ può mai dimenticare, quella del suo compleanno! Il 2019 porta con sè il 40° ...

Da Giacomo Agostini appello a Valentino Rossi - : Non è un caso che da lì vengano Morbidelli e Bagnaia, gli ultimi due campioni del mondo della Moto2'. 'Finché avrai la velocità in testa e la gioia nel cuore, continua a farci appassionare alle due ...

MotoGp - Jorge Lorenzo scalda i motori : “il polso migliora. Valentino Rossi? Rapporto tra odio e amore” : Jorge Lorenzo è carico in vista dell’inizio della nuova annata in MotoGp, il pilota della Honda pronto a nuove sfide con Valentino Rossi Jorge Lorenzo è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGp, anche se in avvio il pilota spagnolo dovrà fare i conti con i problemi al polso a seguito dell’operazione delle scorse settimane. Lorenzo è stato ospite quest’oggi di Skysport ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

MotoGp – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

Guido Meda : 'Sogno una folle corsa con Valentino Rossi e i suoi rivali più forti' : In attesa di vedere la MotoGp trasformarsi in Motorball e sentire le tue telecronache anche in quello sport, ti ringrazio. A te e, soprattutto, non perdete Alita. Vale il prezzo del biglietto! LA ...