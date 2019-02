Mattarella concede la grazia a tre condannati | due uccisero la moglie malata di Alzheimer

Uccise moglie malata - Mattarella concede la grazia : di Giorgia Sodaro "Avvocato se lei è contento sono contento anche io, vi ringrazio tutti ma lasciatemi solo, non ho voglia di parlare, capisco la vostra felicità ma preferisco rimanere nel mio ...

Mattarella concede la grazia ai due pensionati che uccisero le mogli malate di Alzheimer : Vergelli, fiorentino, ha 88 anni, mentre Brini ne ha 89 ed è di Prato. grazia anche per Vitangelo Brini che uccide il figlio tossicodipendente

Omicidi per disperazione - Sergio Mattarella concede la grazia a tre anziani che uccisero i propri familiari : Il presidente della Repubblica ha tenuto conto "dell'età avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute"

Mattarella concede la grazia a tre anziani che uccisero per disperazione : Tre storie di disperazione , tre omicidi commessi da uomini ormai anziani contro i loro cari: un figlio tossicodipendente, due mogli malate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato tre decreti di concessione della grazia in favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, di Giancarlo Vergelli e di Vitangelo Bini. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato il residuo della pena ancora da espiare (circa tre anni e sei ...

Sergio Mattarella concede la grazia a tre anziani - omicidi per disperazione : Tre atti di clemenza nei confronti di tre persone anziane, malate, che hanno commesso omicidio per disperazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, tre Decreti di concessione della grazia in favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, nato nel 1941, di Giancarlo Vergelli, nato nel 1931, e di Vitangelo Bini, nato nel 1930. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato ...