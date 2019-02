Anpi contro versi di Mussolini in panificio | Insulto a resistenza

Scontro Salvini-Anpi per un convegno sulle foibe. Il ministro : «Negate le stragi comuniste - via i contributi» : Il convegno non c'è ancora stato ma la polemica è già in corso. A Parma il 10 febbraio dovrebbe tenersi un convegno sulle foibe, l'uccisione di civili italiani da parte dei partigiani jugoslavi e dei ...

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'eccidio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Tuscania Casapound - sit-in contro la concessione di spazi scolastici all'Anpi : ... ai bimbi che la frequentano ogni giorno, lasciandoli liberi, in questa maniera, di poter pensare con la loro testa, senza il rischio di essere assoggettati ad una propaganda politica sin da ...

Convegno gender a Varallo : Arcigay e Anpi contro il Comune : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Convegno gender a Varallo: ...

Bologna - presidio contro libro revisionista sulle “atrocità partigiane”. Anpi : “Non storia - ma calunnie” : Un presidio contro il “revisionismo storico” perché neppure i gesti più piccoli passino inosservati. A Bologna l’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, è scesa in strada in dissenso con la presentazione di “Compagno Mitra”, libro di Gianfranco Stella, autopubblicato, dall’eloquente sottotitolo “Saggio storico di atrocità partigiane”. “Un libro che oltraggia la memoria e infanga la Resistenza, per di più ospitato in una sede istituzionale che ...

L'Anpi Trapani : Siamo contro decreto Salvini - anche i sindaci della provincia dicano No : Il Comitato provinciale di Trapani delL'Anpi , Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, aderisce in maniera totale alle valutazioni espresse dalla segreteria nazionale sulla decisione dei sindaci ...

ART. 1 MDP E Anpi ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE DI VITTORIA CONTRO L'OMOFOBIA : ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

La "resistenza" dell'Anpi contro la Storia : M ancava all'appello l'Anpi. È arrivata. Sembra che la sinistra politica e intellettuale, ormai residuale in termini di voti, non riesca a trovare altro elemento di coesione se non l'allarme antifascista. Divisa su tutto, si ricompatta ogni volta che c'è da gridare alla deriva neofascista, razzista, xenofoba del Paese. È la via più facile, e pretestuosa, ma funziona. Non a caso nell'intervista uscita ieri sul Fatto quotidiano, il redivivo Pier ...